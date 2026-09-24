Autos con placas de otros estados podrán regularizarse en Nuevo León por 5 mil 865 pesos

Apoyo para regularizar autos foraneos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Luego de la cancelación del Pase Turístico en Nuevo León, el Gobierno del estado implementó el programa “Ponte Nuevo, Ponte León” que facilita la regulación de los coches foráneos, con un pago único de 5 mil 865 pesos.

Arranca programa “Ponte Nuevo, Ponte León” para regularizar autos foraneos

“Ponte Nuevo, Ponte León” va dirigido a las personas que viven, trabajan o estudian en Nuevo León y cuentan con un vehículo registrado en otro estado. El objetivo del programa es otorgar facilidades para que los automovilistas con placas foráneas regularicen su vehículo.

Entre los beneficios se encuentran un pago único de 5 mil 865 pesos que incluye el alta del vehículo, placas, constancia de registro vehicular, tarjeta de circulación y la certificación.

Además, de septiembre a noviembre de 2026, se ofrece un subsidio del 100% en el trámite de cambio de propietario; durante el mes de diciembre el descuento será del 50%.

La fecha límite para acceder a este beneficio es el 31 de diciembre de este año. Durante el tiempo que esté vigente el programa se instalarán brigadas para acercar los servicios del Instituto de Control Vehicular a la ciudadanía.

La jornada será de 8:00 a 14:00 horas, en la cual la ciudadanía también podrá realizar trámites como alta de vehículo foráneo, expedición y renovación de licencia de conducir, alta de vehículos y motocicletas; cambio de propietario y pago de refrendo, entre otros.

Documentos para regularizar autos foráneos en Nuevo León

Documento que legalmente acredite la propiedad del vehículo

Licencia para conducir vigente del Estado de Nuevo León

Poder notariado, en caso de ser representado legalmente

Comprobante de baja vehicular

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