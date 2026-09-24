Reportero denuncia agresión de policías de Guanajuato mientras cubría asesinato de tres agentes en Comonfort

Reportero denuncia agresión de policías de Guanajuato. Foto: FSPE.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, un reportero denunció que fue agredido por policías de Guanajuato mientras cubría el asesinato de tres agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en el municipio de Comonfort.

Un reportero denunció la agresión de policías de Guanajuato

José Luis Ruiz, reporto del medio local Periódico en Línea, denunció a través de una transmisión en vivo que fue agredido por policías de la entidad, mientras cubría un ataque armado en contra de agentes de las FSPE.

Al respecto, en los videos que fueron compartidos por el medio guanajuatense, indicó que los oficiales lo golpearon, le robaron su teléfono celular y también le provocaron daños a la camioneta en la que se transportaba.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se ve justo el momento en el que los policías de Guanajuato se acercan al reportero, quien se mantenía cerca del lugar de los hechos para intentar recabar información sobre el ataque armado contra los agentes.

Entonces con una lámpara intentan evitar que tome imágenes y luego uno de los uniformados le ordena que mantenga su distancia. Aunque el reportero pregunta en qué punto sí puede estar para hacer la transmisión en vivo, después se escucha como los policías se acercan aún más y el comunicador comienza a gritar, cortándose la grabación.

En otro video transmitido en vivo, uno de sus compañeros lo entrevista y el reportero le responde qué fue lo que ocurrió y cómo lo agredieron los policías de Guanajuato.

“Fui víctima de agresión de las fuerzas de seguridad pública del estado, me robaron mi teléfono, me poncharon las llantas de mi camioneta, le estuvieron dando unos madrazos a la camioneta, golpes en la cara, patadas, uno de ellos se ensañó con un mazo, me estuvo dando en la espalda”, narró.

Asesinan a tres policías en Comonfort

Todo esto ocurrió mientras el reportero cubría un ataque armado en el que murieron tres agentes de las FSPE, quienes realizaban labores de patrullaje en Delgado de Abajo, en el municipio Comonfort.

Según reportes, los policías fueron atacados por hombres armados y murieron en el lugar. Tras los hechos, se desplegó un operativo de seguridad y se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables.

Hasta el momento, autoridades de Guanajuato no han dado a conocer mayor información sobre la agresión contra el reportero, ni tampoco si se hará una investigación contra los oficiales involucrados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.