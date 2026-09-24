Licencias de conducir al 50% de descuento en Comala: fechas y requisitos

Colima ofrece 50% de descuento en licencias Foto: Cuartoscuro

La Subsecretaría de Movilidad (Subsemov) de Colima continuará con la Caravana de Licencias, mediante la cual las y los colimenses podrán obtener un 50% de descuento en la expedición de licencias de conducir por primera vez, renovación y permisos para menores de edad.

¿Cuándo estará la Caravana de Licencias en Comala?

La Caravana de Licencias en Comala tendrá atención en los siguientes puntos:

Jueves 24 de septiembre: Casa de la Cultura de la cabecera municipal

Casa de la Cultura de la cabecera municipal Martes 29 de septiembre: Casa Ejidal de Suchitlán

En ambos casos, el horario de atención será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

El programa contempla un descuento del 50% para quienes realicen el trámite de licencia por primera vez, renovación o soliciten permisos para menores de edad.

¿Qué licencias pueden tramitarse?

La Subsemov recordó que las personas que tramiten su licencia de conducir por primera vez deben acudir con la documentación original solicitada para cada modalidad.

Entre los trámites contemplados se encuentran las licencias:

Chofer Particular A

Motociclista A

Motociclista B

La dependencia recomienda revisar previamente los requisitos correspondientes y presentar los documentos originales en los puntos habilitados por la Caravana de Licencias o directamente en las instalaciones de la Subsemov.

Documentos requeridos:

Los documentos que se requieren para poder tramitar las licencias son:

Chofer Particular A:

Constancia de aprobación del examen de conocimientos viales

Original de Identificación vigente (Credencial para votar, Pasaporte o Constancia de Residencia con Fotografía). Para extranjeros también puede ser credencial expedida por el Instituto Nacional de Migración

Original de Comprobante de domicilio actualizado con una antiguedad máxima de 2 meses. Puede ser CFE, TELMEX, Recibo de agua, Predial o Constancia de Residencia a nombre de la persona interesada o coincida con su credencial para votar. De lo contrario, presentar el formato de autorización de domicilio

Original de Constancia de tipo de sangre (Certificado de CRUZ ROJA, SSA, IMSS, ISSSTE o Laboratorio particular)

Para Motociclista A y B se agrega:

Constancia que especifique el tipo de vehículo y el número de ejes de la unidad vehicular que conduce el interesado y anexar fotocopia legible de la tarjeta de circulación del vehículo, la constancia deberá ser en hoja membretada y sellada por la Empresa.



Presentar la unidad vehicular para el examen práctico de manejo, debe ser un vehículo de doble rodado o 3 toneladas de capacidad de carga.

¿Dónde consultar las próximas sedes?

La Subsecretaría de Movilidad de Colima invitó a la población a consultar sus canales oficiales para conocer las siguientes sedes, fechas y horarios de la caravana.

Las brigadas itinerantes buscan acercar los servicios y trámites de movilidad a los distintos municipios del estado, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a estos servicios.

Por ahora, las personas interesadas en aprovechar el 50% de descuento en licencias de conducir pueden acudir a las sedes de Comala y Suchitlán en las fechas señaladas, dentro del horario establecido.

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