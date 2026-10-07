Video muestra fuerte riña al interior de la Prepa 1 de la UNAM

| 12:35 | Sergio Iván González | Uno TV

Una riña fue reportada al interior de la Prepa 1 de la UNAM en Xochimilco. Autoridades y servicios de emergencia acudieron al plantel.
Reportan Riña en prepa 1
En el video, personas mencionan a sujeto armado. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 1 “Gabino Barreda” de la UNAM difundieron videos en los que se observa una fuerte riña al interior del plantel ubicado en la alcaldía Xochimilco.

En las grabaciones que comenzaron a circular en redes sociales se escuchan versiones sobre la posible presencia de una persona armada; sin embargo, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Autoridades acudieron al plantel

Reportes difundidos por periodistas y medios indican que cuerpos de seguridad y servicios de emergencia se movilizaron hacia la Prepa 1, ubicada en la zona de Avenida de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, en la colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco.

UNAM no se ha pronunciado

Hasta el momento, ni las autoridades de la Escuela Nacional Preparatoria 1 ni la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos.

Tampoco existe confirmación oficial sobre personas lesionadas, detenidas o sobre la presunta presencia de armas dentro del plantel.

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