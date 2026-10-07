Abren nuevos registros para la Beca Rita Cetina en San Luis Potosí; ve fechas

Entrega de la Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro

José Osmar Rodríguez Rubio, coordinador en San Luis Potosí de las Becas para el Bienestar, anunció que este mes de octubre se abre nuevamente el registro de la Beca Rita Cetina, un apoyo económico para los estudiantes de educación primaria y secundaria.

Abren en octubre registro a la Beca Rita Cetina

En conferencia de prensa, José Osmar Rodríguez informó que a partir del 26 de octubre abre el registro de la Beca Rita Cetina en San Luis Potosí para alumnos de nuevo ingreso a primarias o secundarias. El último día para cumplir con el trámite es el próximo 6 de noviembre.

El funcionario también mencionó que a partir del 20 de octubre se realizarán asambleas informativas presenciales en los planteles escolares, para que los padres de familia conozcan todos los detalles para recibir este apoyo económico.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y de cuánto es el apoyo económico?

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México que otorga un apoyo económico a estudiantes de primaria y secundaria. A los alumnos de primaria se les entrega un pago único de 2 mil 500 pesos; mientras que los jóvenes inscritos en secundaria recibirán mil 900 pesos bimestrales.

Documentos necesarios para el registro

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial (digitalizada)

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado)

Llave MX

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CCT de la escuela ( consúltalo aquí )

) CURP

¿Cómo hacer el registro en línea?

El registro se realiza en la página oficial de la Beca Rita Cetina https://www.becaritacetina.gob.mx/ y debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa con tu cuenta Llave MX

Completa el formulario con los datos personales del tutor

Registra al estudiante con CURP y CCT

Sube los documentos solicitados

Confirma la inscripción y descarga el comprobante

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