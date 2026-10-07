Piden investigar amenazas contra obispo de Aguascalientes; activan campaña de firmas

Lanzan petición para que FGR investigue amenazas contra obispo. Foto: Pexels

La plataforma ciudadana Actívate.org.mx lanzó una campaña nacional de recolección de firmas para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue las amenazas denunciadas contra Juan Espinoza Jiménez, obispo de Aguascalientes. por parte de el youtuber José Lápiz

¿Qué pide Actívate a la FGR?

La petición busca que las autoridades determinen si publicaciones realizadas en redes sociales podrían constituir delitos relacionados con amenazas, instigación a la violencia u otras conductas.

Entre los mensajes señalados por la organización se encuentra una publicación en la que presuntamente se ofrecieron 40 mil pesos para atentar contra el obispo de Aguascalientes.

El contenido difundido incluye la frase:

“Yo pongo 40 mil pesos por la cabeza del obispo de Aguascalientes”.

Actívate sostiene que este tipo de publicaciones deben ser investigadas para determinar quién las realizó, cuál fue su alcance y si existe responsabilidad penal.

La plataforma también refiere una agresión verbal contra el obispo Juan Espinoza Jiménez ocurrida al interior de la Catedral de Aguascalientes durante la procesión de entrada de una celebración litúrgica.

#Aguascalientes| así la intimidación a sacerdotes y la amenaza al Obispo Juan Espinoza. pareciera que las amenazas de muerte en redes sociales y en vivo no tienen la misma fuerza y ejecución que los #Memes y las #Críticas . pic.twitter.com/4cuG8sVY29 — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) October 6, 2026

También señalan hostigamiento contra Ramón Castro Castro

La campaña incluye el caso de Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)

Según Actívate, el representante de la Iglesia católica ha señalado la existencia de un clima de hostigamiento contra ministros de culto y ha advertido sobre posibles intentos de intimidar su labor pastoral.

La organización plantea que las autoridades investiguen los hechos y determinen si existe alguna conducta delictiva, sin que esto implique que las acusaciones hayan sido acreditadas judicialmente.

¿Cuáles son las exigencias de la campaña?

Actívate presentó un pliego petitorio dirigido a autoridades federales y estatales. Entre sus principales demandas se encuentran:

Investigación de la FGR: que se abra una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por las amenazas y posibles actos de instigación a la violencia.

que se abra una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por las amenazas y posibles actos de instigación a la violencia. Protección para los obispos: que las autoridades federales y de Aguascalientes implementen medidas de seguridad para Juan Espinoza Jiménez y otros integrantes de la Iglesia que pudieran encontrarse en riesgo.

que las autoridades federales y de Aguascalientes implementen medidas de seguridad para Juan Espinoza Jiménez y otros integrantes de la Iglesia que pudieran encontrarse en riesgo. Acciones contra mensajes que promuevan violencia: que las autoridades investiguen el uso de plataformas digitales para difundir amenazas o llamados a ejercer violencia contra líderes religiosos.

que las autoridades investiguen el uso de plataformas digitales para difundir amenazas o llamados a ejercer violencia contra líderes religiosos. Respeto a la libertad de expresión y de fe: que obispos y ciudadanos puedan expresar sus posiciones sobre la situación del país sin enfrentar amenazas o intimidación.

Actívate convoca a firmar la petición

La plataforma llamó a la ciudadanía a participar en la campaña de recolección de firmas mediante su sitio web y sostuvo que la normalización de amenazas contra líderes sociales o religiosos puede afectar el ejercicio de las libertades y el Estado de derecho.

Hasta que una autoridad competente determine lo contrario, las publicaciones y hechos señalados por la organización deben considerarse denuncias y señalamientos sujetos a investigación, y no como delitos ya acreditados.

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