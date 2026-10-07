Pasajera muere en pleno vuelo; la encuentran sin vida al aterrizar en Tapachula

Mujer muere durante vuelo de Tijuana a Tapachula. Foto: Uno TV

Una mujer de 28 años fue localizada sin vida dentro de un avión comercial que arribó la mañana de este miércoles al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, procedente de Tijuana.

¿Qué pasó con la mujer dentro del avión?

El vuelo 3358 llegó a la terminal aérea y el desembarque de los pasajeros comenzó con normalidad. Sin embargo, tocó el turno a una de las filas de abandonar la aeronave, personal y pasajeros se percataron de que una mujer permanecía inmóvil en su asiento. La pasajera fue identificada preliminarmente como Abidai “N”.

Al notar que la mujer no respondía, las personas que se encontraban en el lugar solicitaron apoyo para verificar su estado.

Posteriormente se confirmó que la pasajera ya no contaba con signos vitales.

Las primeras versiones señalan que la mujer abordó el avión en Tijuana y aparentemente permaneció dormida durante el trayecto. Al llegar a Tapachula no respondió a los llamados para abandonar la aeronave.

Autoridades realizan diligencias en aeropuerto de Tapachula

El reporte generó la movilización de personal en el aeropuerto, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue retirado de la aeronave para continuar con los procedimientos establecidos y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente la causa de muerte.}

Mediante la necropsia se determinará la causa de muerte

Será mediante la necropsia y los estudios periciales como las autoridades podrán determinar qué ocurrió con la pasajera durante el vuelo y establecer la causa del fallecimiento.

La investigación permanece abierta y se espera que las autoridades proporcionen información adicional conforme avancen las diligencias.

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