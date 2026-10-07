Desaparecen dos jóvenes en Acapulco; familiares bloquean zona turística para exigir su localización

Bloqueo en Acapulco. Foto: Celeste Hernández

Comerciantes de artesanías y familiares bloquearon la circulación en la zona turística de Acapulco, Guerrero, para exigir la localización de dos jóvenes desaparecidos, entre ellos el adolescente Mario Evangelista Severiano, de quien no se sabe nada desde el pasado 27 de septiembre.

Mario desapareció cuando salió a volar papalotes

De acuerdo con su padre, Mario Evangelista, el adolescente se encontraba con su madre en playa Suave, en la zona tradicional de Acapulco, cuando pidió permiso para ir a volar papalotes.

El joven, quien suele realizar esta actividad en la zona, salió y ya no regresó con su familia al caer la tarde.

A 10 días de su desaparición, familiares, amigos y miembros de la comunidad indígena radicada en Acapulco se manifestaron para exigir avances en la investigación y acciones para localizarlo.

Su padre pidió a las autoridades que la denuncia no quede archivada y que se intensifique la búsqueda del adolescente.

“El llamado es que nos ayuden a buscar, que la denuncia que hicimos no quede bajo el escritorio”, señaló.

También buscan a Emanuel Deloya Jiménez

Durante la protesta también se denunció la desaparición de Emanuel Deloya Jiménez, de 18 años, quien fue visto por última vez el 26 de septiembre en la colonia Emiliano Zapata, en la periferia de Acapulco.

Familiares señalaron que tampoco han obtenido avances en la investigación para localizarlo.

De acuerdo con sus familias, Mario Evangelista y Emanuel Deloya son originarios de comunidades indígenas de Mártir de Cuilapa y Eduardo Neri, respectivamente.

Familiares dialogan con autoridades

Después de la protesta, un grupo de familiares fue atendido por agentes de Gobernación estatal, quienes los trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para sostener un diálogo con autoridades ministeriales sobre ambos casos.

La exigencia de las familias es que se mantengan las labores de búsqueda y se esclarezca el paradero de los dos jóvenes.

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