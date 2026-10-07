TPS de El Salvador: el aviso que protege el empleo y el plazo de marzo de 2027

La fecha de finalización del TPS para El Salvador fue el 9 de septiembre. Foto: AFP

Los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán conservar su permiso para trabajar en Estados Unidos pese a que la fecha oficial de su protección venció el 9 de septiembre. El gobierno aún no decide si extiende o cancela el programa y, mientras lo hace, la protección sigue vigente, de acuerdo con un aviso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

La fecha que circula entre las familias salvadoreñas, el 9 de marzo de 2027, no la anunció el gobierno, sino que sale de la ley migratoria. Esa ley da 6 meses más de protección cuando las autoridades no toman una decisión antes del vencimiento.

La diferencia pesa en el trabajo, porque muchas tarjetas de permiso muestran una fecha vencida y no existe un documento oficial con el nuevo plazo que un empleado pueda entregar a su patrón. Saber qué papeles sí sirven, y qué hacer ante un despido, se vuelve la parte más urgente.

¿Qué dijo USCIS sobre el permiso de trabajo de los salvadoreños con TPS?

La agencia publicó un aviso breve al llegar el vencimiento, sin anunciar ni una extensión formal ni una cancelación. En él indicó que habrá un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno y que, mientras tanto, las personas salvadoreñas bajo TPS mantienen su protección, incluida la autorización para trabajar.

La misma página conserva el 9 de septiembre de 2026 como la fecha hasta la que continuó el TPS, sin sustituirla por otra. Esa ausencia explica la confusión de las semanas posteriores, cuando no hubo cancelación oficial del TPS para El Salvador pero tampoco una prórroga publicada.

USCIS añadió el 7 de octubre un cambio práctico para quienes hacen trámites por correo. La dirección de envío de los formularios del TPS de El Salvador es distinta, y la agencia aceptará durante 30 días, hasta el 9 de noviembre de 2026, los paquetes enviados a la dirección anterior.

¿De dónde sale la fecha del 9 de marzo de 2027?

La abogada de inmigración Kelley Ortega señaló que la comunidad tendría esa protección hasta el 9 de marzo de 2027 si el gobierno no hacía ningún anuncio al vencer el plazo, según declaró a Telemundo 44.

Su cálculo descansa en la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que obliga al gobierno a revisar cada designación al menos 60 días antes de su vencimiento. Si las autoridades no determinan que el país dejó de cumplir las condiciones, la designación se extiende 6 meses más, un periodo que contado desde el 9 de septiembre termina el 9 de marzo.

Otra abogada, Kathia Quirós, describió el mismo mecanismo y precisó que el gobierno todavía debe reconocer esa extensión en el Registro Federal, de acuerdo con Noticias Telemundo. Por lo anterior, es importante considerar que esta fecha es solo un cálculo sustentado por la ley, no un anuncio oficial:

Es una lectura de la ley hecha por abogados , no una fecha escrita por USCIS

, no una fecha escrita por USCIS El gobierno puede anunciar una decisión distinta antes de marzo

Una cancelación no puede surtir efecto antes de 60 días desde su publicación oficial, según la misma ley

TPS holders from El Salvador have been working hard, following the law, and contributing every day to our communities and our economy in Nevada. They deserve certainty and safety, and they’re not getting it from the Trump Administration. pic.twitter.com/KmWRjUvQsY — Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) October 2, 2026

¿Qué documentos sirven ante un empleador si la tarjeta ya venció?

Los papeles disponibles cubren solo una parte del problema, ya que USCIS explica cómo probar la autorización de empleo hasta el 9 de septiembre y no después. Quien sigue siendo elegible y no ha recibido su permiso renovado puede presentar dos documentos juntos como prueba de identidad y de permiso para trabajar, igual que cuando los permisos de trabajo se extendieron hasta el 9 de septiembre.

La tarjeta de permiso de trabajo con categoría A12 o C19 , aunque la fecha impresa ya haya pasado

, aunque la fecha impresa ya haya pasado La notificación de extensión que USCIS envía por correo y por la cuenta en línea de cada persona

Esa notificación menciona el 9 de septiembre de 2026 como límite, y la agencia no ha emitido otra con una fecha posterior. Ortega reconoció que el gobierno no ha publicado ningún documento que acredite el nuevo periodo y sugirió llevar una copia de la ley, aunque advirtió que las autoridades deben actualizar sus sistemas para que se pueda verificar.

En la práctica, el respaldo más directo es el aviso vigente en la página de USCIS, que puede imprimirse o mostrarse desde el teléfono junto con la tarjeta y la notificación. Conviene guardar copia de los tres y pedir por escrito cualquier objeción del empleador.

¿A dónde acudir si alguien es despedido o rechazado por la fecha de su tarjeta?

La ley federal prohíbe discriminar a un trabajador por su estatus migratorio o por el tipo de autorización de empleo que tiene. La guía de USCIS sobre discriminación en el empleo detalla tres conductas vetadas al revisar documentos.

Pedir más documentos, o documentos distintos, de los que exige la verificación

Rechazar papeles que razonablemente parezcan genuinos y correspondan al empleado

y correspondan al empleado Indicarle al empleado qué documentos específicos debe presentar

Quien enfrente un despido o un rechazo por esa razón puede llamar a la Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados, en el 1-800-255-7688. La denuncia no requiere abogado y debe presentarse dentro de los 180 días posteriores al hecho, con formulario disponible en español, según el Departamento de Justicia. La ley también prohíbe las represalias contra quien denuncia.

El tiempo que queda hasta marzo sirve además para revisar otras vías, un punto que cobró peso desde que la Corte Suprema avaló que el gobierno termine designaciones de TPS. USCIS recuerda que solo un abogado o un representante acreditado de una organización reconocida por el Departamento de Justicia puede dar asesoría legal migratoria, una precaución útil frente a quienes cobran por trámites que no pueden hacer.

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