México vende más autos, pero produce menos: fabricación cae 2.42% y exportaciones bajan 1.50%

Foto: Cuartoscuro

México produjo 2 millones 946 mil 943 vehículos ligeros entre enero y septiembre de 2026, una caída de 2.42% frente al mismo periodo de 2025, mientras las exportaciones retrocedieron 1.50%. En contraste, las ventas al público en el mercado interno aumentaron 5.03%, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Inegi.

El comportamiento muestra un contraste durante los primeros nueve meses del año: se vendieron más vehículos dentro del país, pero se fabricaron y exportaron menos unidades.

¿Cuántos autos produjo México en 2026?

Entre enero y septiembre se fabricaron 2 millones 946 mil 943 vehículos ligeros, frente a los 3 millones 20 mil 6 del mismo periodo de 2025.

La diferencia fue de 73 mil 63 unidades menos, con una variación de -2.42%.

La caída fue mayor en septiembre. Ese mes se produjeron 301 mil 803 vehículos, 15.1% menos que los 355 mil 589 registrados en septiembre de 2025.

Del total producido entre enero y septiembre, 79% correspondió a camiones ligeros, con 2 millones 329 mil 189 unidades, mientras que los automóviles representaron 21%, con 617 mil 754 unidades.

Estas son las marcas que produjeron más o menos autos

El comportamiento fue diferente entre las marcas. Algunas aumentaron su fabricación durante los primeros nueve meses de 2026, mientras otras registraron caídas.

Marca Variación de producción enero-septiembre 2026 Stellantis +18.9% Volkswagen +14.6% KIA +8.7% Audi +4.5% Honda +3.5% Acura +2.6% BMW Group +1.4% General Motors +0.4% Toyota -1.5% Ford Motor -5.7% Mazda -15.7% Nissan -25.2% Mercedes Benz -49.3%

Entre las marcas con datos reportados, Mercedes Benz, Nissan y Mazda registraron las mayores caídas porcentuales, mientras que Stellantis, Volkswagen y KIA tuvieron los mayores incrementos.

Nissan pasó de producir 514 mil 813 vehículos entre enero y septiembre de 2025 a 385 mil 38 en el mismo periodo de 2026, una disminución de 25.2%.

En contraste, Stellantis pasó de producir 290 mil 685 a 345 mil 522 vehículos, un incremento de 18.9%, equivalente a 54 mil 837 unidades más.

Volkswagen también aumentó su producción, al pasar de 250 mil 124 a 286 mil 668 vehículos, un crecimiento de 14.6%.

¿Qué pasó con las exportaciones de autos?

Entre enero y septiembre de 2026, México exportó 2 millones 528 mil 623 vehículos ligeros, 1.50% menos que los 2 millones 567 mil 172 registrados en el mismo periodo de 2025.

La diferencia fue de 38 mil 549 unidades menos.

En septiembre también hubo una caída: se exportaron 277 mil 369 vehículos, 11.9% menos que los 314 mil 656 registrados en septiembre de 2025.

¿A qué países se exportan más autos mexicanos?

Estados Unidos fue el principal destino de los vehículos ligeros exportados por México entre enero y septiembre, con 1 millón 931 mil 750 unidades, equivalentes a 76.4% del total.

Le siguieron:

Canadá: 314 mil 185 unidades, 12.4%.

314 mil 185 unidades, 12.4%. Alemania: 64 mil 963, 2.6%.

64 mil 963, 2.6%. Brasil: 43 mil 821, 1.7%.

43 mil 821, 1.7%. Resto de países: 173 mil 904, 6.9%.

México vende más autos dentro del país

Mientras la producción y las exportaciones retrocedieron, las ventas al público en el mercado interno tuvieron un comportamiento positivo.

Entre enero y septiembre de 2026 se vendieron 1 millón 143 mil 988 vehículos ligeros, frente a 1 millón 89 mil 151 en el mismo periodo de 2025. El aumento fue de 5.03%, equivalente a 54 mil 837 unidades más.

En septiembre también aumentaron las ventas. Se comercializaron 129 mil 274 vehículos, un incremento de 7.9% frente a los 119 mil 766 registrados en septiembre de 2025.

Así, el panorama de los primeros nueve meses de 2026 queda marcado por tres movimientos: las ventas internas crecieron 5.03%, mientras la producción cayó 2.42% y las exportaciones bajaron 1.50%.

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