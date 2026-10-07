Estudiantes pro Palestina encabezan protestas en la CDMX este miércoles 7 de octubre

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 7 de octubre se registrarán 32 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de estudiantes y grupos de jóvenes en contra del genocidio de Israel en Gaza.

De forma específica, habrá una marcha; ocho concentraciones; ocho citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas; una rodada en patines y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas y actividades en la CDMX, destacan manifestaciones de estudiantes y grupos juveniles este 7 de octubre en contra de la ofensiva del Estado de Israel hacia el pueblo palestino en la Franja de Gaza.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miercoles 7 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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Protestas y actividades en la CDMX este 7 de octubre

Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” de la Ciudad y el Estado de México

Hora: 09:00

Lugar: Alameda Central, Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Anterior sede de la Embajada de Estados Unidos, Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Marcha en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto al fuego y el cese de los ataques militares y bombardeos en la Franja de Gaza; así como la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente, además de respeto a la soberanía de los pueblos

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales

Aforo: 400

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 10:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Hora: 13:30

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan No. 119, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen justicia para mujeres víctimas de violencia y que los presuntos responsables sean juzgados conforme a la ley

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas y comunidad transexual

Aforo: 30

Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”

Hora: 11:00

Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Acudirán en apoyo a una organización indígena que exige a las autoridades ser incorporados a programas de vivienda

Aforo: 30

Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11

Hora: 10:00

Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Conferencia de prensa para informar sobre el levantamiento del plantón que mantienen desde el 25 de agosto de 2025 y sobre el plan de acción a seguir con respecto a la demanda de restitución de sus viviendas y la culminación favorable del proceso de expropiación anunciado por el gobierno capitalino para convertir el edificio en vivienda social

Organizaciones en apoyo: Frente Nacional por las 40 Horas y Archivo Urbano Ciudad de México

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 50

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Hora: 17:00

Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Av. Juárez No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán diversas actividades artísticas y culturales en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales

Aforo: 40

Protesta Divergente “Palexico”

Hora: 17:00

Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo

Motivo: Mitin para exigir un alto al exterminio del pueblo palestino y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente; así como en contra del imperialismo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica

Organizaciones en apoyo: Frente Nacional por las 40 Horas, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Cheems Dios, Red de Comunicación Alternativa y Popular, Protesta Divergente “Palexico”, Palestina al Grito de Libertad, Colectivo Nuestra América, Colectiva Afekta, Izquierda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes, Libres y Combativas MX, Izquierda Revolucionaria México y Sindicato de Estudiantes Mx

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 200

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica

Aforo: 45

Colectivo “El Capitán Ahuizote”

Hora: 13:00

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur UNAM (Explanada), Blvd. Cataratas y Llanura s/n., Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán

Motivo: Realizarán una asamblea para denunciar un posible caso de acoso por parte de un profesor a una estudiante; asimismo exigen un alto a las agresiones e intimidaciones por parte de los docentes y las autoridades de la escuela

Organizaciones en apoyo: Tlacuachas Moradas del Sur, Cubo Neurodivergente CCH Sur, Tlacuache CCH Sur y Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios

Aforo: 40

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina

Hora: 14:45

Lugar: Estación “Polanco” de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Horacio y Arquímedes, Col. Polanco V Sección, Alc. Miguel Hidalgo

Motivo: Llevarán a cabo una brigada informativa por Palestina en conmemoración de los 3 años del recrudecimiento del genocidio

Organizaciones en apoyo: Resistencia A.C. y Revolución México

Aforo: 100

Citas agendadas para hoy

Padres de Familia y Estudiantes IEMS Milpa Alta “Emiliano Zapata”

Hora: 11:00

Lugar: Instituto de Educación Media Superior Plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”, Francisco I. Madero Oriente No. 154, Col. Barrio La Lupita, Alc. Milpa Alta

Motivo: Solicitan la plantilla completa de los docentes

Aforo: 20

Vecinos del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco

Hora: 10:00

Lugar: Kilómetro 16 de la Carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec, Col. San Gregorio Atlapulco, Alc. Xochimilco (Arco de Xochimilco)

Motivo: Exigen que se respete el resultado de la consulta que aprobó por mayoría de votos el proyecto hídrico para la comunidad, la conclusión de las obras de drenaje y que se respeten los límites de Xochimilco

Aforo: 40

Plataforma 4:20

Hora: 11:00

Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen espacios autorizados para el consumo de cannabis

Aforo: 20

Frente Común Lupilla Xiu

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Exigen reparación del daño para una de sus compañeras, quien menciona que fue víctima de tortura, así como la continuación de mesas de trabajo con el secretario de Gobierno para el retiro de su plantón

Aforo: 02

Frente de Lucha Indígena de Artesanos y Comerciantes Mazahuas de la Ciudad de México

Hora: 17:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Solicitan atención de las autoridades de la Ciudad de México, para tratar el tema del predio de la calle Aldama No. 87, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc

Aforo: 20

Consejo Nacional de Motociclistas A.C.

Hora: 11:00

Lugar: Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan la regulación de los viajes por aplicación y están en contra de la modificación del artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cual busca prohibir de forma expresa el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales como Uber o Didi

Aforo: 20

Movimiento Antorchista de la Ciudad de México

Hora: 18:30

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Solicitan el pago del predio ubicado en la calle Francisco Peñaloza, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac

Aforo: 40

Comerciantes Ambulantes de la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros

Hora: Durante el día

Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan se les permita la venta de sus productos sobre la banqueta, en el tramo de la estación “Ciudad Deportiva”, línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro a la puerta 6 del Estadio GNP Seguros

Aforo: 30

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Hora: 07:00

Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Libertad en Bici

Hora: 07:45

Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de agosto de 1860, Col. Leyes de Reforma, Alc. Iztapalapa

Destino: Ventanas Arqueológicas, República de Argentina No. 18, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 25

Galactibikers

Hora: 20:15

Lugar: Jardín Euzkaro y Calz. de los Misterios, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero

Destino: Parque de Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco

Aforo: 25

Tercer Aniversario de Azcapobike

Hora: 21:00

Lugar: Parque de Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco

Destino 1: Parque de la China, Av. Clavería, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco

Destino 2: Glorieta de Palestina o Glorieta de Clavería, Palestina s/n, Col. Clavería, Alc. Azcapotzalco

Destino 3: Parque de Cañitas, Cañitas, Col. Popotla, Alc. Miguel Hidalgo

Destino 4: Monumento a la Revolución, Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Destino 5: Parque Revolución, Clavelinas y Juan Sarabia s/n, Col. Nueva Santa María, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 135

Rodadas en patines

Unicornixs Rollers

Hora: 20:00

Lugar: Fuente de las Náyades (Alameda Central)

Destino: Parque México, Av. México s/n, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 20

Actividades artísticas y culturales para hoy

Robbie Williams

Hora: 20:00

Lugar: Palacio de los Deportes, Alc. Iztacalco

Fecha: 07 y 08 de octubre de 2026

Aforo: 20,000

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

XLIX Feria Nacional del Mole 2026

Hora: Durante el día

Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta

Fecha: Del 03 al 25 de octubre de 2026

Aforo: 5,000

Simulacro con hipótesis de sismo

Hora: Durante el día

Lugar: Centro Comercial 222, Av. Paseo de la Reforma No. 222, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 250

Crevolution 2026

Hora: 09:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez

Fecha: 07 y 08 de octubre de 2026

Aforo: 800

Expo Manualidades y Navidad

Hora: 10:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez

Fecha: Del 07 al 10 de octubre de 2026

Aforo: 4,000

Fashion Leader México 006

Hora: 11:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez

Fecha: Del 06 al 08 de octubre de 2026

Aforo: 1,250

Aniversario Morena

Hora: 18:00

Lugar: Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 9,790

Eventos religiosos

Peregrinación anual de Colegio María Regina, Azcapotzalco, Instituto Crisol

Hora: 07:45

Inicia: Glorieta de Peralvillo, Alc. Cuauhtémoc

Termina: Basílica de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero

Aforo: 500

Festividad de San Francisco de Asís

Hora: 08:00

Lugar: Pueblo de San Francisco Tlaltenco, Alc. Tláhuac

Fecha: Del 03 al 11 de octubre de 2026

Aforo: 8,500

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