Estudiantes pro Palestina encabezan protestas en la CDMX este miércoles 7 de octubre
Te decimos cuáles y dónde serán las manifestaciones este miércoles.
Este miércoles 7 de octubre se registrarán 32 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de estudiantes y grupos de jóvenes en contra del genocidio de Israel en Gaza.
De forma específica, habrá una marcha; ocho concentraciones; ocho citas agendadas; cuatro rodadas ciclistas; una rodada en patines y diez eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas y actividades en la CDMX, destacan manifestaciones de estudiantes y grupos juveniles este 7 de octubre en contra de la ofensiva del Estado de Israel hacia el pueblo palestino en la Franja de Gaza.
Protestas y actividades en la CDMX este 7 de octubre
Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” de la Ciudad y el Estado de México
- Hora: 09:00
- Lugar: Alameda Central, Av. Hidalgo, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Anterior sede de la Embajada de Estados Unidos, Av. Paseo de la Reforma No. 305, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Marcha en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto al fuego y el cese de los ataques militares y bombardeos en la Franja de Gaza; así como la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente, además de respeto a la soberanía de los pueblos
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales
- Aforo: 400
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 10:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa
- Hora: 13:30
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan No. 119, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para mujeres víctimas de violencia y que los presuntos responsables sean juzgados conforme a la ley
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas y comunidad transexual
- Aforo: 30
Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”
- Hora: 11:00
- Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Acudirán en apoyo a una organización indígena que exige a las autoridades ser incorporados a programas de vivienda
- Aforo: 30
Familias desalojadas del edificio de República de Cuba No. 11
- Hora: 10:00
- Lugar: República de Cuba No. 11, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Conferencia de prensa para informar sobre el levantamiento del plantón que mantienen desde el 25 de agosto de 2025 y sobre el plan de acción a seguir con respecto a la demanda de restitución de sus viviendas y la culminación favorable del proceso de expropiación anunciado por el gobierno capitalino para convertir el edificio en vivienda social
- Organizaciones en apoyo: Frente Nacional por las 40 Horas y Archivo Urbano Ciudad de México
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”
- Hora: 17:00
- Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Av. Juárez No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán diversas actividades artísticas y culturales en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales
- Aforo: 40
Protesta Divergente “Palexico”
- Hora: 17:00
- Lugar: Embajada de Israel, Sierra Madre No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo
- Motivo: Mitin para exigir un alto al exterminio del pueblo palestino y la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente; así como en contra del imperialismo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica
- Organizaciones en apoyo: Frente Nacional por las 40 Horas, Unión de la Juventud Revolucionaria de México, Cheems Dios, Red de Comunicación Alternativa y Popular, Protesta Divergente “Palexico”, Palestina al Grito de Libertad, Colectivo Nuestra América, Colectiva Afekta, Izquierda Revolucionaria, Sindicato de Estudiantes, Libres y Combativas MX, Izquierda Revolucionaria México y Sindicato de Estudiantes Mx
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 200
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
- Aforo: 45
Colectivo “El Capitán Ahuizote”
- Hora: 13:00
- Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur UNAM (Explanada), Blvd. Cataratas y Llanura s/n., Col. Jardines del Pedregal de San Ángel, Alc. Coyoacán
- Motivo: Realizarán una asamblea para denunciar un posible caso de acoso por parte de un profesor a una estudiante; asimismo exigen un alto a las agresiones e intimidaciones por parte de los docentes y las autoridades de la escuela
- Organizaciones en apoyo: Tlacuachas Moradas del Sur, Cubo Neurodivergente CCH Sur, Tlacuache CCH Sur y Unión Democrática de Estudiantes Revolucionarios
- Aforo: 40
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
- Hora: 14:45
- Lugar: Estación “Polanco” de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Av. Horacio y Arquímedes, Col. Polanco V Sección, Alc. Miguel Hidalgo
- Motivo: Llevarán a cabo una brigada informativa por Palestina en conmemoración de los 3 años del recrudecimiento del genocidio
- Organizaciones en apoyo: Resistencia A.C. y Revolución México
- Aforo: 100
Citas agendadas para hoy
Padres de Familia y Estudiantes IEMS Milpa Alta “Emiliano Zapata”
- Hora: 11:00
- Lugar: Instituto de Educación Media Superior Plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”, Francisco I. Madero Oriente No. 154, Col. Barrio La Lupita, Alc. Milpa Alta
- Motivo: Solicitan la plantilla completa de los docentes
- Aforo: 20
Vecinos del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, Alcaldía Xochimilco
- Hora: 10:00
- Lugar: Kilómetro 16 de la Carretera Federal Xochimilco-Oaxtepec, Col. San Gregorio Atlapulco, Alc. Xochimilco (Arco de Xochimilco)
- Motivo: Exigen que se respete el resultado de la consulta que aprobó por mayoría de votos el proyecto hídrico para la comunidad, la conclusión de las obras de drenaje y que se respeten los límites de Xochimilco
- Aforo: 40
Plataforma 4:20
- Hora: 11:00
- Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen espacios autorizados para el consumo de cannabis
- Aforo: 20
Frente Común Lupilla Xiu
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
- Motivo: Exigen reparación del daño para una de sus compañeras, quien menciona que fue víctima de tortura, así como la continuación de mesas de trabajo con el secretario de Gobierno para el retiro de su plantón
- Aforo: 02
Frente de Lucha Indígena de Artesanos y Comerciantes Mazahuas de la Ciudad de México
- Hora: 17:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
- Motivo: Solicitan atención de las autoridades de la Ciudad de México, para tratar el tema del predio de la calle Aldama No. 87, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc
- Aforo: 20
Consejo Nacional de Motociclistas A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Movilidad, Av. Álvaro Obregón No. 269, Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan la regulación de los viajes por aplicación y están en contra de la modificación del artículo 59 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, la cual busca prohibir de forma expresa el transporte de pasajeros en motocicleta mediante plataformas digitales como Uber o Didi
- Aforo: 20
Movimiento Antorchista de la Ciudad de México
- Hora: 18:30
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
- Motivo: Solicitan el pago del predio ubicado en la calle Francisco Peñaloza, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac
- Aforo: 40
Comerciantes Ambulantes de la Puerta 6 del Estadio GNP Seguros
- Hora: Durante el día
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan se les permita la venta de sus productos sobre la banqueta, en el tramo de la estación “Ciudad Deportiva”, línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro a la puerta 6 del Estadio GNP Seguros
- Aforo: 30
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Hora: 07:00
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Libertad en Bici
- Hora: 07:45
- Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de agosto de 1860, Col. Leyes de Reforma, Alc. Iztapalapa
- Destino: Ventanas Arqueológicas, República de Argentina No. 18, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 25
Galactibikers
- Hora: 20:15
- Lugar: Jardín Euzkaro y Calz. de los Misterios, Col. Tepeyac Insurgentes, Alc. Gustavo A. Madero
- Destino: Parque de Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco
- Aforo: 25
Tercer Aniversario de Azcapobike
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque de Bolsillo, Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María, Alc. Azcapotzalco
- Destino 1: Parque de la China, Av. Clavería, Col. San Miguel Amantla, Alc. Azcapotzalco
- Destino 2: Glorieta de Palestina o Glorieta de Clavería, Palestina s/n, Col. Clavería, Alc. Azcapotzalco
- Destino 3: Parque de Cañitas, Cañitas, Col. Popotla, Alc. Miguel Hidalgo
- Destino 4: Monumento a la Revolución, Plaza de la República s/n, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc
- Destino 5: Parque Revolución, Clavelinas y Juan Sarabia s/n, Col. Nueva Santa María, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 135
Rodadas en patines
Unicornixs Rollers
- Hora: 20:00
- Lugar: Fuente de las Náyades (Alameda Central)
- Destino: Parque México, Av. México s/n, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 20
Actividades artísticas y culturales para hoy
Robbie Williams
- Hora: 20:00
- Lugar: Palacio de los Deportes, Alc. Iztacalco
- Fecha: 07 y 08 de octubre de 2026
- Aforo: 20,000
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
XLIX Feria Nacional del Mole 2026
- Hora: Durante el día
- Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta
- Fecha: Del 03 al 25 de octubre de 2026
- Aforo: 5,000
Simulacro con hipótesis de sismo
- Hora: Durante el día
- Lugar: Centro Comercial 222, Av. Paseo de la Reforma No. 222, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 250
Crevolution 2026
- Hora: 09:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez
- Fecha: 07 y 08 de octubre de 2026
- Aforo: 800
Expo Manualidades y Navidad
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez
- Fecha: Del 07 al 10 de octubre de 2026
- Aforo: 4,000
Fashion Leader México 006
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez
- Fecha: Del 06 al 08 de octubre de 2026
- Aforo: 1,250
Aniversario Morena
- Hora: 18:00
- Lugar: Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 9,790
Eventos religiosos
Peregrinación anual de Colegio María Regina, Azcapotzalco, Instituto Crisol
- Hora: 07:45
- Inicia: Glorieta de Peralvillo, Alc. Cuauhtémoc
- Termina: Basílica de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero
- Aforo: 500
Festividad de San Francisco de Asís
- Hora: 08:00
- Lugar: Pueblo de San Francisco Tlaltenco, Alc. Tláhuac
- Fecha: Del 03 al 11 de octubre de 2026
- Aforo: 8,500
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