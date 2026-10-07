Noticias de hoy 7 de octubre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Depresión Tropical

Se forma la Depresión Tropical Veinte E frente a costas de Michoacán y Colima mientras la Tormenta Tropical Isaías se mantiene en el Golfo de México; se pronostican fuertes lluvias en los próximos cuatro días.

Violencia escolar

Tras el ataque en una secundaria en Coahuila, el Gobierno de México prepara un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia.

Reforma catastral

Morena, el PT y Verde Ecologista aprobaron la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral ante la negativa de la oposición, que aseguró, podría aumentar el precio de las tarifas.

Elecciones de Israel

A unas semanas de sus elecciones generales, Israel recordó a las víctimas del ataque en Reim y otras regiones en el 2023 que dejó un total de mil 221 muertos.

Nobel de Química

Henri Kagan y Kenso Soai ganaron el Premio Nobel de Química 2026 por su descubrimiento fundamental para los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos.

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