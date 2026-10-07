Día de Muertos 2026: ¿cuándo y dónde será el show de drones en el Bosque de Chapultepec?

Show nocturno de drones por el Día de Muertos. Foto: Gobierno CDMX.

El Gobierno dela Ciudad de México (CDMX) anunció que como parte de las actividades artísticas y culturales por la celebración del Día de Muertos en la capital del país, se llevará a cabo un show nocturno de drones en el Bosque de Chapultepec.

Habrá show nocturno de drones por el Día de Muertos

De acuerdo con autoridades capitalinas, como parte de las celebraciones por el Día de Muertos en la Ciudad de México, se realizará un sorprendente show nocturno de drones dentro del Bosque de Chapultepec entre los meses de octubre y noviembre de 2026.

Este espectáculo que únicamente se podrá presenciar en la ciudad, forma parte del Festival de Día de Muertos en Chapultepec, llamado “La Puerta entre dos mundos”.

¿Cuándo y dónde se realizará el espectáculo de drones?

El Gobierno de la CDMX informa que el show nocturno de drones, así como otras actividades artísticas, culturales y gastronómicas del Festival de Día de Muertos en Chapultepec: “La Puerta entre dos mundos”, se llevará a cabo del próximo domingo 29 de octubre al jueves 4 de noviembre de 2026.

Esto dentro de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, justo en el Paseo de los Compositores y Lago Mayor.

Al respecto, explicaron que bajo el concepto “El Sendero del Cempasúchil”, las y los visitantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva de gran formato que integra expresiones artísticas, música, danza, gastronomía, altares y también el espectáculo nocturno con drones.

Gran Desfile de Día de Muertos

Otra de las actividades esperadas por muchos es el Gran Desfile de Día de Muertos, el cual se realizará el sábado 31 de octubre, a las 14:00 horas.

Éste partirá de la avenida Paseo de la Reforma, hasta llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

“El desfile monumental que celebra las diversas facetas de la cultura mexicana y el viaje de las almas al Mictlán, fusionando la tradición con el espectáculo. El recorrido avanza con bandas de música, danzantes, mojigangas y decenas de enormes carros alegóricos. Destacan piezas dedicadas a Juan Gabriel, Emilio ‘El Indio’ Fernández, la Reina Roja de Palenque, vehículos adornados con la temática de la lucha libre y un contingente especial de UNICEF”, señala el gobierno capitalino.

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