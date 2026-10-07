Osmar Olvera y Randal Willars, nominados al Atleta Varonil del Año de World Aquatics

Osmar Olvera y Randal Willars nominados. Foto: Cuartoscuro

Osmar Olvera y Randal Willars fueron nominados por World Aquatics al premio de Atleta Varonil del Año en clavados, reconocimiento que se definirá mediante una votación abierta durante 48 horas.

Los mexicanos competirán por el premio frente a los representantes de China Jiuyuan Zheng, Zongyuan Wang y Yuming Bai, después de una temporada en la que ambos consiguieron medallas en competencias internacionales.

Osmar Olvera, entre podios y recuperación física

Osmar Olvera comenzó su actividad internacional de 2026 en la Copa del Mundo de Montreal, donde consiguió la medalla de plata en trampolín de tres metros sincronizados junto a Juan Celaya.

También formó parte del equipo mexicano que obtuvo el segundo lugar en la prueba mixta de tres y 10 metros, junto a Aranza Vázquez, Gabriela Agúndez y Randal Willars, en la prueba individual de tres metros terminó cuarto con 476.15 puntos.

Su cosecha de medallas continuó en la Súper Final de Beijing, donde volvió a subir al podio en tres ocasiones. Ganó plata en tres metros sincronizados con Juan Celaya, otra plata en la prueba mixta por equipos y bronce en el trampolín de tres metros individual.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Olvera consiguió tres medallas de oro. El clavadista se impuso en trampolín de un metro, en tres metros sincronizados junto a Celaya y en tres metros individual.

Además de sus resultados deportivos, el mexicano ha tenido que lidiar con molestias en ambas rodillas. Después de Santo Domingo inició un periodo de rehabilitación con cargas reducidas para atender el desgaste en los ligamentos.

“Solo estoy haciendo entradas, no estoy saltando en el trampolín. Se siente raro, pero estoy siguiendo lo que me dice mi terapeuta al pie de la letra”, explicó el clavadista, quien busca regresar antes de terminar 2026.

Randal Willars también busca el premio

Randal Willars construyó su candidatura principalmente en la plataforma de 10 metros.

En la Copa del Mundo de Montreal consiguió la plata en sincronizados junto a Kevin Berlín y también integró el equipo mexicano que terminó segundo en la prueba mixta.

En la Súper Final de Beijing sumó tres medallas más: plata individual en plataforma de 10 metros, con 538.15 puntos; plata por equipos y bronce en sincronizados junto a Berlín, con 403.02 unidades.

Willars cerró su participación en Santo Domingo con dos medallas de oro. Ganó la prueba individual desde la plataforma de 10 metros, con 570.70 puntos, y también se impuso en sincronizados junto a Emilio Treviño.

Los mexicanos buscarán imponerse a los tres representantes de China y quedarse con el premio al Atleta Varonil del Año en clavados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.