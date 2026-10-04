Pipa de agua se impacta contra panadería en Iztapalapa; no hay lesionados

Pipa choca contra panadería. Foto: SGIRPC-CDMX.

Una pipa de agua con capacidad para 40 mil litros, que se encontraba vacía, se impactó durante la madrugada contra una panadería en el cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac, en la colonia Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. No se reportaron personas lesionadas.

Esta madrugada, una pipa chocó contra la fachada de la Panadería La Esperanza, ubicada en la Av. Tláhuac y Calzada Ermita Iztapalapa.

Según reportes, el conductor se quedó dormido. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/bobZHoo6l8 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) October 4, 2026

Pipa chocó contra una panadería en Tláhuac

Durante la madrugada, una pipa de agua chocó contra la fachada de la Panadería La Esperanza, ubicada en avenida Tláhuac y Calzada Ermita Iztapalapa.

Según los reportes sobre el accidente, el conductor se quedó dormido mientras circulaba por la zona. La unidad atravesó el camellón y posteriormente se impactó contra el área de rosticería del establecimiento.

El incidente ocurrió en la colonia Santa Bárbara, donde acudieron servicios de emergencia para atender el hecho y realizar las maniobras correspondientes.

Hasta el momento de los reportes proporcionados, no se registraron personas lesionadas por el impacto de la pipa contra el inmueble.

Servicios de emergencia retiraron la pipa y cerraron válvula de gas LP

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que los servicios de emergencia laboraron en el cruce de Calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac, donde la pipa de agua, con capacidad para 40 mil litros y vacía al momento del accidente, se impactó contra una panadería.

Servicios de emergencia laboran en Calzada Ermita iztapalapa y Av. Tláhuac, col. Santa Bárbara, @Alc_Iztapalapa, donde una pipa de agua con capacidad para 40,000 l (vacía), se impactó contra una panadería; sin lesionados.



Se solicitó apoyo a la #UGIRPC de la Alcaldía y a la… pic.twitter.com/yGDJpZcJQf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

La dependencia señaló que se solicitó apoyo a la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa, así como a la Dirección General de Análisis de Riesgos de la SGIRPC de la Ciudad de México, para realizar la revisión correspondiente.

En coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, se efectuó el cierre de la válvula de un tanque estacionario de gas LP, con capacidad para 2 mil 200 litros y que se encontraba cargado al 40%.

Mientras se realizaban estas acciones, los servicios de emergencia llevaron a cabo las maniobras necesarias para retirar la pipa del sitio.

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