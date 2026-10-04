Imágenes: Armada celebra 205 aniversario con desfile en Veracruz; Sheinbaum dice esto

La mandataria reconoció a la Marina. Foto: @rosaicela_

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo conmemoró el 205 aniversario de la Armada de México, con la realización de un desfile militar en el puerto de Veracruz este domingo 4 de octubre.

A las 10:00 horas, inició el evento conmemorativo del aniversario de la Armada y de los 202 años de la Constitución Federal de 1824 en el puerto.

La presidenta realizó el abanderamiento a 30 unidades y establecimiento de la Marina. Asimismo, helicópteros y personal especializado realizaron maniobras de exhibición.

Es un honor acompañar a nuestra Presidenta, la Dra. @Claudiashein, en la ceremonia y desfile conmemorativo por el 205 Aniversario de la Armada de México y el 202 Aniversario de la Constitución de 1824, celebrados en el Cuatro Veces Heroico Puerto de Veracruz.



Mi más amplio… pic.twitter.com/RKbAqkHoZu — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) October 4, 2026

Claudia Sheinbaum subraya defensa de la soberanía

Al tomar la palabra, Claudia Sheinbaum subrayó la defensa de la soberanía y de defender al pueblo, en el contexto de injerencia del gobierno de Donald Trump.

Asimismo, expuso que marines y cadetes defendieron al país en varias ocasiones desde el puerto. Veracruz es “dos veces” heroico ante fuerzas invasoras de España, Francia y Estados Unidos.

“Aquí, en este puerto, civiles, soldados, marinos, jóvenes cadetes, demostraron una y otra vez que la defensa de la patria no depende solamente de las armas, sino, sobre todo, de la valentía, la lealtad y el amor a la patria”.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 4 de octubre en Veracruz la conmemoración por el 205 aniversario de la creación de la Armada de México, acompañada por autoridades de la Secretaría de Marina. pic.twitter.com/x3eBybJLzW — La Periodista (@LaPeriodista_MX) October 4, 2026

Además, la presidenta subrayó que, el 4 de octubre de 1821, Agustín de Iturbide creó cuatro secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Guerra y Marina. Destacó que en los años siguientes se consolidaron la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina.

“Hoy tienen una característica que debemos preservar siempre (…): las y los soldados, las y los marinos, son pueblo uniformado”. Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad, pero también cuando un huracán deja una comunidad sin hogar, cuando un terremoto derrumba edificios, cuando una inundación amenaza a una población o cuando México necesita de sus ingenieros”.

Felicitamos al @AlmiranteSrio de @SEMAR_mx, por todo su trabajo y el desfile de este domingo, en #Veracruz, en el que se mostró la disciplina, preparación y capacidades de nuestras Fuerzas Armadas, quienes defienden nuestra soberanía, protegen a la nación y están siempre al lado… pic.twitter.com/gXCiO91wiX — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 4, 2026

Claudia Sheinbaum aseveró que “las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo. Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución”.

Tras su discurso, dio inicio el desfile formal de la Marina en el puerto de Veracruz, el cual duró más de una hora.

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