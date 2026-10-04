Ocurre batalla campal en juego amateur de futbol; César Ramos fue árbitro del encuentro: video

Chivas Impulsora terminó ganando un millón de pesos. Foto: Getty images|ilustrativa

Una trifulca ocurrió durante el juego entre los equipos Chivas Impulsora y América Buenavista, el pasado 3 de octubre, videos mostraron que el conflicto detonó justo cuando el árbitro expulsó a un miembro del equipo rayado por una falta.

El clásico de la “Talacha”, conocido en esta ocasión como la “Gran Revancha” no pudo terminar correctamente, pues el enfrentamiento ocurrió en el minuto 90, justo antes del tiempo de compensación, en el estadio Agustín “Coruco” Díaz, en el municipio de Zacatepec, Morelos.

El partido de la talacha entre Chivas Impulsora y América Buenavista terminó en bronca, César Ramos era el árbitro. pic.twitter.com/VEXXfHRfad — History Liga MX (@History_LigaMX) October 4, 2026

¿Cómo ocurrió el conflicto en el Chivas Impulsora vs América Buenavista?

El profesor César Ramos Palazuelos, árbitro internacional gafete FIFA y 3 veces mundialista, pitando la final de la talacha, Chivas Impulsora vs América Buenavista. pic.twitter.com/A273pj23d1 — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) October 4, 2026

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mundialista de la Liga MX, mostró una tercera tarjeta roja en el partido que iba ganando Chivas Impulsora.

A través de las redes sociales fueron compartidos videos de la trifulca, en los que se puede ver cómo un jugador del equipo contrario corrió contra el sancionado para empujarlo violentamente. Los miembros de ambos equipos empezaron a llegar y convirtieron el juego de futbol en una batalla campal.

A la trifulca se unieron rápidamente asistentes y aficionados, quienes lanzaron vasos, líquidos y golpes.

Algunos asistentes reportaron en redes sociales que el silbante fue agredido tanto verbal como físicamente cuando se dirigía a los vestidores, aunque no se reportó que sufriera alguna lesión.

El partido finalizó 3-1 a favor de Chivas Impulsora, que logró llevarse 1 millón de pesos con la victoria.

Este juego se ha vuelto un clásico de la Talacha

Chivas Impulsora y América Buenavista se han consolidado como dos de los equipos con mayor presencia en la llamada talacha, con planteles integrados por jugadores de primer nivel de México y Estados Unidos.

De acuerdo con Víctor Hernández, propietario de Chivas Impulsora, la rivalidad entre ambos equipos surgió después de varios enfrentamientos y ahora se ha convertido en un clásico dentro del futbol amateur.

“La Gran Revancha” reunió a figuras como César ‘La Chivita’ Vallejo, Julio César ‘Cata’ Domínguez y el árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos. Además, ambos clubes acordaron no prestarse jugadores cuando coincidan en torneos, una medida que busca fortalecer la identidad y rivalidad de sus respectivos equipos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.