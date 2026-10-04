Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa reciben el Ariel de Oro; “En el camino” triunfa como Mejor Película

Ganadores de los Premios Ariel 2026. Foto: Alberto Estrada

La actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa recibieron el Ariel de Oro durante la edición 68 de los Premios Ariel, celebrada este sábado 3 de octubre en los emblemáticos Estudios Churubusco, al sur de la Ciudad de México.

A sus 93 años, Rosita Arenas recibió el reconocimiento por su trayectoria y aseguró que el galardón llegó en un momento muy especial de su vida. “No sé si es merecido, pero sí ha llegado en un momento de mi vida, ya con 93 años. Recibir este premio fue algo maravilloso”, expresó la actriz, quien agradeció a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por este homenaje.

El documentalista Demetrio Bilbatúa también fue distinguido con el Ariel de Oro. Durante su discurso, destacó la importancia de este reconocimiento a su trayectoria y recordó sus primeros pasos en los Estudios Churubusco, donde participó en el primer noticiero “Cine al día”. Además, recordó con agradecimiento a Gabriel Figueroa, una de las figuras que marcó sus inicios en el cine mexicano.

“En el camino” se lleva el Ariel a Mejor Película

Tras los homenajes, la ceremonia dio paso a la celebración de las producciones que marcaron el último año del cine nacional. La gran protagonista de la noche fue “En el camino”, que se alzó con el Ariel a Mejor Película, convirtiéndose en la gran ganadora de esta edición.

La cinta también obtuvo reconocimientos en categorías importantes como Mejor Actor para Osvaldo Sánchez, Mejor Coactuación Masculina para Marino López Sosa y Mejor Fotografía, además de compartir el premio a Mejor Dirección, que fue otorgado a David Pablos y Pablo Pérez Lombardi, este último por “La reserva”.

Premios Ariel 2026. Foto: Cuartoscuro

Al recibir el Ariel a Mejor Actor, Osvaldo Sánchez destacó el trabajo colectivo detrás de una película y señaló: “Creo en el cine como creación colectiva y que el legado del cine mexicano es muy importante”.

La ceremonia fue conducida por Fernando Bonilla, Fabrizio Santini y Elena del Río, integrantes de la exitosa serie “La oficina”, quienes aportaron el toque de humor a la entrega de los reconocimientos más importantes de la cinematografía mexicana.

Lista de ganadores del Ariel 2026

Mejor Película: “En el camino”

“En el camino” Mejor Dirección: David Pablos, por “En el camino”, y Pablo Pérez Lombardi, por “La reserva” — empate

David Pablos, por “En el camino”, y Pablo Pérez Lombardi, por “La reserva” — empate Mejor Actor: Osvaldo Sánchez, por “En el camino”

Osvaldo Sánchez, por “En el camino” Mejor Actriz: Diana Sedano, por “Juana”

Diana Sedano, por “Juana” Mejor Coactuación Masculina: Marino López Sosa, por “En el camino”

Marino López Sosa, por “En el camino” Mejor Coactuación Femenina: Ángeles Cruz, por “Las locuras”

Ángeles Cruz, por “Las locuras” Mejor Fotografía: “En el camino”

“En el camino” Mejor Edición: “O último azul”

“O último azul” Mejor Sonido: “Autos, Mota y Rocanrol”

“Autos, Mota y Rocanrol” Mejor Música Original: “La reserva”

“La reserva” Mejor Guion Original: “O último azul”

“O último azul” Mejor Guion Adaptado: “Mujeres del Alba”

“Mujeres del Alba” Mejor Diseño de Arte: “Autos, Mota y Rocanrol”

“Autos, Mota y Rocanrol” Mejor Vestuario: “Autos, Mota y Rocanrol”

“Autos, Mota y Rocanrol” Mejor Maquillaje: “Autos, Mota y Rocanrol”

“Autos, Mota y Rocanrol” Mejores Efectos Especiales: “Contraataque”

“Contraataque” Mejores Efectos Visuales: “Autos, Mota y Rocanrol” y “Un cuento de pescadores” — empate

“Autos, Mota y Rocanrol” y “Un cuento de pescadores” — empate Mejor Largometraje de Animación: “Soy Frankelda”

“Soy Frankelda” Mejor Largometraje Documental: “La libertad del fierro”

“La libertad del fierro” Mejor Ópera Prima: “La reserva”

“La reserva” Mejor Película Iberoamericana: “Un poeta”, de Colombia

“Un poeta”, de Colombia Mejor Cortometraje de Ficción: “Azul”

“Azul” Mejor Cortometraje Documental: “Las voces del despeñadero”

“Las voces del despeñadero” Mejor Cortometraje de Animación: “Desdoblándome” y “Teatro secreto” — empate

De esta manera, la edición 68 del Ariel conjugó el reconocimiento a las grandes trayectorias del cine mexicano con la celebración de las nuevas voces y producciones de la industria, en una noche en la que “En el camino” terminó por coronarse como la gran película de la ceremonia.

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