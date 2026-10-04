Guerra en Yemen: mueren más de 70 personas en 24 horas tras nueva escalada

Los rebeldes tomaron una zona estratégica. Foto: AFP.

Más de 70 personas han muerto en las últimas 24 horas durante los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno de Yemen por la toma de una zona estratégica.

Ambos bandos han mantenido enfrentamientos en los últimos días en la provincia de Taiz y en las zonas aledañas con Lahij.

Fuentes confirmaron a la AFP que los hutíes rodearon Taiz este 4 de octubre, tomando la principal ruta de abastecimiento hacia Adén, la ciudad donde está la sede del gobierno. Un día antes, el ejército yemeni ejecutó “bombardeos devastadores contra objetivos vitales de la milicia terrorista hutí en Saná y Sadah”, controladas por los rebeldes.

Video shows plumes of smoke rising over buildings in Yemen on Sunday. Yemen's armed forces said it was conducting strikes against Houthi targets in the capital Sanaa.



A spokesperson for Yemen's armed forces, which are aligned with the internationally recognized government, said… pic.twitter.com/7St6ha29FU — CBS News (@CBSNews) October 4, 2026

El gobierno reconoció 34 fallecimientos en sus fuerzas armadas, ocurridos en las últimas 24 horas, mientras que los rebeldes hutíes tuvieron 39 bajas. Con ello, suman 73 muertes en Yemen.

Para finales de septiembre, la OMS alertó que sumaban 4 mil 481 víctimas desde el 6 de agosto, entre ellas, 838 fallecidos, lo que intensificó los desplazamientos masivos de civiles.

Este domingo, el gobierno anunció una nueva operación militar para recuperar los territorios controlados por los rebeldes, quienes son aliados de Irán.

“Hoy anuncio el inicio de las operaciones militares destinadas a recuperar los territorios de la República que aún quedan por recuperar y a extender la autoridad del Estado y de sus instituciones a todo el territorio nacional”, declaró el jefe del Consejo Presidencial yemení, Rashad al Alimi.

🇸🇦🇾🇪 El presidente títere de YEMEN, Rashad Al-Alimi, respaldado por ARABIA SAUDITA, anuncia el inicio de operaciones militares a gran escala en todos los frentes para liberar a YEMEN del control de los HUTIES… desde luego que es un anuncio agónico, porque no lo han podido hacer… pic.twitter.com/DIcGNTcAcw — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) October 4, 2026

La guerra civil en Yemen

Desde 2014, Yemen está sumergido en una guerra civil entre los hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente. Ambos bandos iniciaron una tregua por años, pero se rompió con el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los rebeldes hutíes son aliados estratégicos del régimen iraní, toda vez que el gobierno yemení es apoyado por Arabia Saudita, aliado de Washington.

En julio pasado, los rebeldes reanudaron los combates, amagando con un bloqueo en el mar Rojo para frenar el traslado de combustible saudí.

Para septiembre, lanzaron una ofensiva relámpago y lograron avanzar hacia una zona estratégica de la costa del estrecho de Bab el Mandeb, anteriormente controlada por el gobierno.

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