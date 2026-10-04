Mamdani, alcalde de NY, se vacuna contra la influenza en el inicio de temporada de gripe: dónde recibir la dosis

Alcalde de NY, Zohran Mamdani, recibiendo vacuna contra Influenza | Foto: AFP

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recibió este viernes 2 de octubre la vacuna contra la Influenza en una clínica de Brooklyn y aprovechó la ocasión para invitar a los habitantes de la ciudad a hacer lo mismo, mientras comienza una nueva temporada de gripe.

Mamdani acudió al Fort Greene Immunization Clinic, donde recibió la dosis administrada por el comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York, el doctor Alister Martin.

La jornada también contó con la participación de Curtis Sliwa, antiguo rival político del alcalde, quien igualmente recibió la vacuna.

La actividad formó parte de una iniciativa para promover la vacunación entre los habitantes de la ciudad ante la llegada de los meses en los que suele aumentar la circulación de los virus respiratorios.

De acuerdo con el NYC Health, la vacunación anual es la principal medida para protegerse contra la gripe y puede disminuir el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, ser hospitalizado o morir por complicaciones relacionadas con el virus.

¿Por qué recomiendan vacunarse contra la Influenza en Nueva York?

El Departamento de Salud de Nueva York recomienda que la mayoría de las personas reciban la vacuna contra la Influenza durante septiembre u octubre de cada año.

Sin embargo, quienes todavía no hayan recibido la dosis pueden hacerlo posteriormente mientras el virus continúe circulando en la comunidad.

La recomendación alcanza a todas las personas de seis meses de edad o más, incluso aquellas que ya hayan recibido la vacuna en temporadas anteriores o que hayan padecido gripe previamente.

La inmunización adquiere especial importancia para los grupos que tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones.

Entre ellos se encuentran los niños pequeños, los adultos mayores, las personas embarazadas y quienes tienen determinadas condiciones médicas que pueden aumentar el riesgo de una enfermedad grave.

Las autoridades sanitarias de Nueva York también recomiendan la vacunación a trabajadores de la salud, cuidadores y personas que mantienen contacto cercano con integrantes de grupos de alto riesgo.

La ciudad recordó además que la vacuna contra la gripe puede administrarse junto con otras vacunas recomendadas, como las correspondientes a COVID-19 y, cuando corresponda, el virus respiratorio sincitial (RSV).

¿Dónde pueden vacunarse contra la Influenza en Nueva York?

El Departamento de Salud señala que las dosis están disponibles en consultorios médicos, farmacias, clínicas comunitarias y algunos programas ofrecidos por empleadores.

Una de las herramientas disponibles es el NYC Health Map, mediante el cual los residentes pueden localizar establecimientos que ofrecen vacunas y consultar las opciones disponibles según su zona.

Además, quienes necesiten orientación pueden llamar al 311 o al 212-NEW-YORK (212-639-9675).

También existe una alternativa mediante mensajes de texto: al enviar la palabra “gripe” al 55676, los residentes pueden recibir información para localizar un sitio donde vacunarse.

El Departamento de Salud también dispone de clínicas de inmunización en las que se ofrece la vacuna contra la gripe.

En el caso de adultos de 19 años o más que no tienen seguro o cuya póliza no cubre las inmunizaciones, existen centros comunitarios que ofrecen vacunas a bajo o ningún costo, dependiendo de la disponibilidad y las condiciones del servicio.

El mensaje de la ciudad es que la inmunización no solo busca reducir el riesgo individual, sino también ayudar a proteger a las personas que tienen una mayor posibilidad de desarrollar complicaciones.

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