Activan alerta naranja y amarilla en siete alcaldías de CDMX por lluvias
Las precipitaciones coinciden con el aumento del huracán Rachel a categoría 2.
Las autoridades activaron la alerta naranja y amarilla de riesgo en siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este domingo 4 de octubre.
La Secretaría de Protección Civil informó sobre posibles precipitaciones de 15 a 29 mm y caída de granizo durante la mañana, tarde o noche de este domingo. Eso podría provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
Ante esta situación, el Gobierno de la CDMX emitió alertas en siete de las 16 alcaldías que resultarían afectadas, de acuerdo al pronóstico emitido hasta las 07:10 horas de este 4 de octubre.
Alcaldías de CDMX con alerta por lluvias este 4 de octubre
Alerta Naranja
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
Alerta amarilla
- Azcapotzalco
- Coyoacán
- Miguel Hidalgo
Para este domingo, el huracán Rachel regresó a categoría 2, lo que provocará lluvias en todo el país.
¿Qué hacer ante las lluvias?
Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos ante las lluvias.
En casa
- Barrer la coladera más cercana y mantenerla libre de basura
- No pisar cables de electricidad caídos
- Evitar zonas lodosas o con escurrimiento
- Desconectar energía eléctrica ante inundación en casa
- Subir a sitios elevados como azoteas o segundos pisos
- Usar cloro para desinfectar vivienda, limpiar esquinas y superficies para evitar infecciones tras inundación
En auto
- Encender las luces intermitentes para ver y ser visto
- Reducir la velocidad y mantener distancia entre autos
- Limpiar espejos, parabrisas y faros antes de circular
- Evitar que los vidrios se empañen
- No cruzar lugares inundados por riesgo a quedar varado
- Pedir ayuda al 911 en caso de quedarse atascado
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