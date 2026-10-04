Activan alerta naranja y amarilla en siete alcaldías de CDMX por lluvias

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones. Foto: Cuartoscuro.

Las autoridades activaron la alerta naranja y amarilla de riesgo en siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este domingo 4 de octubre.

La Secretaría de Protección Civil informó sobre posibles precipitaciones de 15 a 29 mm y caída de granizo durante la mañana, tarde o noche de este domingo. Eso podría provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Ante esta situación, el Gobierno de la CDMX emitió alertas en siete de las 16 alcaldías que resultarían afectadas, de acuerdo al pronóstico emitido hasta las 07:10 horas de este 4 de octubre.

Alcaldías de CDMX con alerta por lluvias este 4 de octubre

Alerta Naranja

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Alerta amarilla

Azcapotzalco

Coyoacán

Miguel Hidalgo

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la mañana, tarde y noche del domingo 04/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias… pic.twitter.com/8NTRXopf7a — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

Para este domingo, el huracán Rachel regresó a categoría 2, lo que provocará lluvias en todo el país.

¿Qué hacer ante las lluvias?

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos ante las lluvias.

En casa

Barrer la coladera más cercana y mantenerla libre de basura

No pisar cables de electricidad caídos

Evitar zonas lodosas o con escurrimiento

Desconectar energía eléctrica ante inundación en casa

Subir a sitios elevados como azoteas o segundos pisos

Usar cloro para desinfectar vivienda, limpiar esquinas y superficies para evitar infecciones tras inundación

En auto

Encender las luces intermitentes para ver y ser visto

Reducir la velocidad y mantener distancia entre autos

Limpiar espejos, parabrisas y faros antes de circular

Evitar que los vidrios se empañen

No cruzar lugares inundados por riesgo a quedar varado

Pedir ayuda al 911 en caso de quedarse atascado

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lLZM87MURE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 4, 2026

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