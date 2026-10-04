Activan alerta naranja y amarilla en siete alcaldías de CDMX por lluvias

| 10:16 | Bryan Rivera González | UnoTV

Las precipitaciones coinciden con el aumento del huracán Rachel a categoría 2.
Activan alerta naranja y amarilla en siete alcaldías de CDMX por lluvias
Protección Civil emitió una serie de recomendaciones. Foto: Cuartoscuro.

Las autoridades activaron la alerta naranja y amarilla de riesgo en siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para este domingo 4 de octubre.

La Secretaría de Protección Civil informó sobre posibles precipitaciones de 15 a 29 mm y caída de granizo durante la mañana, tarde o noche de este domingo. Eso podría provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Ante esta situación, el Gobierno de la CDMX emitió alertas en siete de las 16 alcaldías que resultarían afectadas, de acuerdo al pronóstico emitido hasta las 07:10 horas de este 4 de octubre. 

Alcaldías de CDMX con alerta por lluvias este 4 de octubre

Alerta Naranja

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan

Alerta amarilla

  • Azcapotzalco
  • Coyoacán
  • Miguel Hidalgo

Para este domingo, el huracán Rachel regresó a categoría 2, lo que provocará lluvias en todo el país.

¿Qué hacer ante las lluvias?

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir riesgos ante las lluvias.

En casa

  • Barrer la coladera más cercana y mantenerla libre de basura
  • No pisar cables de electricidad caídos
  • Evitar zonas lodosas o con escurrimiento
  • Desconectar energía eléctrica ante inundación en casa
  • Subir a sitios elevados como azoteas o segundos pisos
  • Usar cloro para desinfectar vivienda, limpiar esquinas y superficies para evitar infecciones tras inundación

En auto

  • Encender las luces intermitentes para ver y ser visto
  • Reducir la velocidad y mantener distancia entre autos
  • Limpiar espejos, parabrisas y faros antes de circular
  • Evitar que los vidrios se empañen
  • No cruzar lugares inundados por riesgo a quedar varado
  • Pedir ayuda al 911 en caso de quedarse atascado

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Huracán Rachel regresa a categoría 2; así será el clima este 4 de octubre

Clima

Huracán Rachel regresa a categoría 2; así será el clima este 4 de octubre

SMN prevé lluvias en todo el país este domingo por frente frío y Rachel

Clima

SMN prevé lluvias en todo el país este domingo por frente frío y Rachel

Lluvias y descenso de temperatura se prevén en CDMX este domingo

Clima

Lluvias y descenso de temperatura se prevén en CDMX este domingo

CDMXClimaLluvias