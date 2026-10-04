Lluvias torrenciales en España provocan inundaciones, al menos dos muertos y cancelan vuelos

Lluvias en España dejan al menos dos muertos. Foto: AFP

Las lluvias torrenciales registradas en Barcelona, España, dejaron al menos dos personas muertas y una desaparecida durante la jornada del domingo 4 de octubre, mientras las autoridades mantienen la vigilancia por posibles desbordamientos de ríos en Cataluña. Las precipitaciones superaron los 200 litros por metro cuadrado en distintos puntos y provocaron inundaciones, afectaciones al transporte y la suspensión de vuelos.

Lluvias torrenciales dejan dos muertos en Barcelona

La primera víctima murió después del desprendimiento de un muro en un camping del municipio de Tordera, en la provincia de Barcelona, de acuerdo con la información proporcionada por los servicios de emergencia.

La segunda persona fallecida había sido reportada como desaparecida horas antes en Montornès del Vallès, también en Barcelona. Se trata de un hombre que habría bajado al estacionamiento de su vivienda, donde quedó atrapado y murió ahogado.

En tanto, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de una persona desaparecida en Pineda de Mar, Barcelona, que fue arrastrada por el agua.

Para las labores de búsqueda fueron desplegados un helicóptero de Salvamento Marítimo, una lancha de los Mossos d’Esquadra, agentes de la Guardia Civil y bomberos.

Fuera de Cataluña, en Madrigueras, Castilla-La Mancha, una mujer de 102 años murió y 90 personas fueron rescatadas debido a las lluvias torrenciales.

Barcelona registra récord de lluvia desde 1883

El episodio de lluvias torrenciales en Barcelona dejó registros superiores a los 200 litros por metro cuadrado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico de Cataluña, se trata de una jornada que pasará a los registros climáticos de la región.

En la ciudad de Barcelona se rompió el récord de precipitación diaria en varias estaciones meteorológicas. En el barrio del Raval se registraron 193 litros por metro cuadrado, mientras que en Can Bruixa, en Les Corts, la medición llegó a 213 litros por metro cuadrado.

La medición de Les Corts representa el registro diario más alto desde 1883, cuando comenzaron las mediciones pluviométricas en Barcelona.

A escala regional, también se reportaron registros elevados:

Granollers: 248 litros por metro cuadrado

248 litros por metro cuadrado Mataró: 244 litros por metro cuadrado

244 litros por metro cuadrado Cabrils: 232 litros por metro cuadrado

Las precipitaciones provocaron inundaciones en viviendas y vehículos en zonas como Bellvitge y Cornellà, cerca de Barcelona.

Temporal provoca inundaciones y afecta hospitales

Las lluvias torrenciales también generaron afectaciones en los hospitales Vall d’Hebron de Barcelona, General de Granollers y el hospital de Blanes, en Girona.

Los servicios de emergencia han gestionado al menos 7 mil llamadas relacionadas con el temporal y atendieron a 237 personas con lesiones leves. De ese total, 51 fueron trasladadas a centros clínicos.

Además, los bomberos rescataron a unas 205 personas atrapadas por el agua, principalmente en bajos de edificios, vehículos y ascensores.

Las precipitaciones también provocaron afectaciones en vialidades y zonas urbanas, mientras que algunas actividades fueron suspendidas debido a las condiciones meteorológicas.

Alertas por desbordamiento de ríos en Girona

Protección Civil emitió nuevas alertas mediante el sistema ES-Alert y mensajes SMS debido al riesgo de desbordamiento del río Besòs y de los ríos Ridaura y Daró, en Girona.

La vigilancia se mantiene en distintos puntos de Cataluña ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. El Servicio Meteorológico de Cataluña informó que las lluvias más importantes se encontraban frente a la Costa Brava y la Costa Central, aunque advirtió que podían volver a descargar con intensidad durante las siguientes horas.

En materia de movilidad, 18 comarcas catalanas quedaron fuera de las restricciones que se decretaron para el sábado por la Generalitat. Las limitaciones permanecían en Alt Empordà y Baix Empordà.

Las autoridades pidieron a quienes necesitaran trasladarse desde esas zonas hacia Barcelona que lo hicieran después de las 21:00 horas por la autopista AP-7, cuando estaba previsto que se desactivaran las alertas de movilidad en esos tramos.

Lluvias en Barcelona cancelan vuelos y afectan trenes

El temporal también afectó el transporte ferroviario y aéreo en Barcelona.

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Barcelona y Madrid se habilitó nuevamente, aunque permanecían afectaciones en varias líneas de trenes regionales y en el trayecto Tarragona-Francia.

La estación de Sants, uno de los principales puntos ferroviarios de Barcelona, registró inundaciones durante el temporal.

En el aeropuerto de El Prat, las condiciones meteorológicas también provocaron afectaciones. Este domingo se reportaron 147 vuelos cancelados y 167 con retrasos, según datos del portal de seguimiento aeronáutico Flightradar24.

Las autoridades de Cataluña mantienen las recomendaciones ante la continuidad de las condiciones meteorológicas y el riesgo de nuevos desbordamientos.

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