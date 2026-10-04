5 lugares que comida venezolana que debes visitar en Miami 

Arepas típicas de la comida venezolana | Foto: Shutterstock

Si estás buscando comida venezolana en Miami, existen varios restaurantes que permiten acercarse a los sabores tradicionales del país sudamericano sin salir del sur de Florida.

Desde las clásicas arepas y empanadas hasta cachapas, pabellón criollo y tequeños.

Estos cinco establecimientos ofrecen distintas alternativas para quienes quieren probar platos venezolanos o reencontrarse con sabores conocidos.

5 lugares de comida venezolana que puedes visitar en Miami

1. Doggi’s Arepa Bar

Doggi’s Arepa Bar es una de las opciones para quienes quieren conocer diferentes preparaciones de la gastronomía venezolana en un mismo lugar.

El restaurante cuenta con establecimientos en distintos puntos de Miami-Dade y su propuesta está centrada especialmente en las arepas.

Su menú incluye opciones como arepa de pabellón, pelúa, catira, sifrina, llanera y Santa Bárbara.

También ofrece cachapas, empanadas, tequeños, patacones y platos como el pabellón criollo.

En su establecimiento de Coral Way, ubicado en 1246 Coral Way, también se pueden encontrar desayunos y otras preparaciones tradicionales.

2. Arepa Bar

Arepa Bar es una alternativa ubicada en Wynwood para quienes buscan comida venezolana en Miami.

El establecimiento está en 169 NW 36th St. y su propuesta está enfocada en preparaciones de la gastronomía venezolana elaboradas diariamente.

El menú incluye arepas, cachapas, hamburguesas, empanadas, tequeños y pepitos, además de postres como la marquesa de chocolate.

El restaurante también destaca que prepara sus productos desde cero y que cuenta con una propuesta inspirada en la comida callejera venezolana.

3. El Sitio Coffee Bar

Para quienes quieren combinar comida venezolana con café y opciones para el desayuno, El Sitio Coffee Bar es otra alternativa en el centro de Miami.

El establecimiento está ubicado en 19 NE 2nd Ave y ofrece preparaciones venezolanas y colombianas.

Su menú incluye arepas, cachapas, empanadas y tequeños, además de platos de mayor tamaño.

Entre las opciones aparecen la arepa reina pepiada, la pelúa y la arepa de pabellón. También ofrece desayunos venezolanos y platos como pabellón criollo.

4. Sabor Venezolano

Si el recorrido incluye Doral, Sabor Venezolano es otra opción para probar recetas tradicionales.

El restaurante tiene una ubicación en 10722 NW 74th St y su menú reúne diferentes categorías de la gastronomía venezolana.

Entre sus alternativas aparecen arepas, cachapas, empanadas, patacones, parrillas y tequeños.

También cuenta con desayunos criollos, sopas, postres y diferentes preparaciones de comida rápida. La cadena tiene además otras ubicaciones en el área de Miami, entre ellas Kendall, Tamiami y Calle Ocho.

5. Eparepa

Otra alternativa en Doral es Eparepa, establecimiento especializado en preparaciones venezolanas elaboradas con arepas, cachapas y empanadas.

Se encuentra en 2600 NW 87th Ave y ofrece servicio para consumir en el local, recoger pedidos y delivery.

Su menú incluye opciones como la reina pepiada, dominó, arepa de carne mechada, cachapa con queso, patacones y diferentes tipos de empanadas.

También dispone de desayunos criollos y otras alternativas que amplían la oferta más allá de las tradicionales arepas.

Miami ofrece así distintas posibilidades para acercarse a la gastronomía venezolana. Aunque las arepas ocupan un lugar importante en varios de estos establecimientos, la oferta también permite probar preparaciones como cachapas, empanadas, tequeños, pabellón, patacones y desayunos criollos.

Para quienes visiten alguno de estos restaurantes por primera vez, revisar previamente el menú y la ubicación oficial puede ayudar a escoger el establecimiento y el plato de acuerdo con sus preferencias.

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