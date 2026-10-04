¿Depositaste por error en otra cuenta?: así puedes recuperar tu dinero

¿Transferiste dinero por error? Así puedes recuperarlo. Foto: Gettyimages

Si depositaste o transferiste dinero por error a otra cuenta bancaria, actúa de inmediato y comunícate con tu banco. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), estas equivocaciones son consideradas “errores operativos del cliente”.

La institución financiera puede ayudarte a gestionar la devolución, pero no necesariamente puede cancelar la operación una vez realizada. El procedimiento depende de factores como el banco receptor, el tipo de transferencia y el momento en que se detecte el error.

¿Qué hacer si transferiste dinero a otra cuenta por error?

Si la cuenta pertenece al mismo banco

Si realizaste una transferencia a otra persona que tiene una cuenta en la misma institución, la operación puede no detenerse debido a la rapidez con la que se procesa. Una vez identificado el error, debes avisar inmediatamente a tu banco. La institución puede localizar al titular de la cuenta receptora, comunicarle que recibió el dinero por equivocación y buscar acordar con él la devolución de los fondos.

CONDUSEF señala que el banco no tiene facultades para obligar al receptor a devolver el dinero. Por ello, la recuperación puede depender de la voluntad de la persona que recibió el depósito. También puedes comunicarte de inmediato con la sucursal que maneja la cuenta. Las instituciones tienen horarios y procesos de corte que pueden influir en las operaciones, por lo que reportar el error lo antes posible es importante.

¿Qué pasa si transferiste a otro banco?

Si el dinero fue enviado a una cuenta de una institución financiera diferente, debes comunicarte de inmediato con el banco desde el que realizaste la operación.

La institución de origen puede ponerse en contacto con el banco receptor para solicitar la devolución. Sin embargo, el proceso puede tomar más tiempo porque intervienen dos instituciones y, en determinados casos, la devolución dependerá de que la persona beneficiaria acepte regresar los recursos.

¿Y si la cuenta a la que transferiste no existe?

Si el dinero fue enviado a una cuenta inexistente, existen mecanismos de validación de las instituciones financieras que pueden evitar que la operación se concrete. CONDUSEF señala que, en estos casos, el dinero puede ser devuelto.

¿Puedes recuperar tu dinero por la vía legal?

Si después de realizar las gestiones con el banco la persona que recibió el dinero se niega a devolverlo, la vía legal puede ser una alternativa.

CONDUSEF recomienda considerar los costos y el monto involucrado antes de iniciar un procedimiento de este tipo, ya que los gastos derivados de la acción legal pueden correr por cuenta del usuario.

Si el problema, en cambio, fue causado por un error atribuible a la institución financiera, el caso es diferente. CONDUSEF señala que cuando existe un error operativo del banco que afecta el patrimonio del usuario, éste puede exigir la devolución correspondiente.

¿Qué hacer si recibiste dinero por error?

Si aparece en tu cuenta un depósito que no reconoces, no utilices ese dinero.

Lo recomendable es comunicarte con tu banco para conocer el origen de los recursos y reportar que recibiste una cantidad que aparentemente no te corresponde. CONDUSEF advierte que utilizar dinero recibido por error podría generar consecuencias legales.

Consejos para evitar depositar dinero a una cuenta equivocada

Antes de confirmar una operación bancaria:

Verifica el número de cuenta y el nombre del titular.

y el nombre del titular. Si realizas una transferencia electrónica, revisa cuidadosamente la CLABE antes de autorizarla.

antes de autorizarla. Comprueba que la cantidad transferida sea la correcta.

Guarda el comprobante de la operación .

. Si realizas el depósito en sucursal o corresponsal bancario, revisa los datos antes de entregar el dinero.

Si detectas un error, contacta inmediatamente a tu banco.

En el caso del SPEI, CONDUSEF también advierte que el nombre del receptor que aparece en la orden no funciona como identificador de la cuenta, por lo que es indispensable revisar correctamente la CLABE.

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