Trabajadores y jubilados de Pemex protestan en la Sener: exigen aumento salarial y frenar recortes a pensiones

Trabajadores y jubilados de Pemex se manifiestan. Foto: Eduardo Ruiz.

Trabajadores en activo y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifiestan a las afueras de la Secretaría de Energía (Sener), en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, para exigir un incremento salarial de entre el 4% y el 7%, o bien, una compensación económica tras acumular dos años sin aumentos y sin perspectivas de alza para 2027.

Los manifestantes señalaron que la situación afecta directamente a 22 mil empleados en activo, a los que se suma un número similar de jubilados.

Denunciaron que en los últimos años su salario promedio —estimado en 35 mil pesos— ha sufrido una pérdida del 12% en su poder adquisitivo, con el riesgo de que la merma llegue al 18% el próximo año.

Durante la protesta, expresaron su inconformidad ante el argumento de las dificultades presupuestales de la empresa para negarles mejoras salariales, al tiempo que se continúa contratando personal.

“Lo sabemos, hay un endeudamiento criminal de Petróleos Mexicanos que, si bien se ha reducido en más de 20 mil millones de dólares, sigue siendo de casi 100 mil millones. Pero los trabajadores no tenemos la culpa, los trabajadores no nos endeudamos”, aseveró Silvia Ramos Luna, representante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex.

Ramos Luna agregó que hace dos semanas solicitaron formalmente una audiencia con la titular de la dependencia sin obtener respuesta: “Le pedimos a la secretaria por un oficio que queríamos platicar, que nos expliquen, y no hemos recibido respuesta; no nos vamos a esperar a ver hasta cuándo nos responde”.

Exigen garantías laborales y protección a pensiones

A la movilización se sumaron en apoyo jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y de la propia petrolera estatal.

Los manifestantes exigieron que el Ejecutivo Federal presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional, para garantizar que la reducción a las denominadas “pensiones doradas” no se aplique de manera retroactiva, ya que temen afectaciones de hasta el 50% en sus ingresos, muchos casos ya aplican.

Al respecto, Jorge Porthoz, integrante de la agrupación de Funcionarios Jubilados de Trabajadores Petroleros, señaló el estancamiento de esta medida legislativa: “Vamos a la Cámara de Diputados y nos dicen que todavía no reciben nada, entonces parece juego… Que [el Ejecutivo] cumpla su palabra, que presente esa modificación al 127 constitucional que tiene a toda la sociedad mexicana en el limbo, porque en cualquier momento nos pueden afectar en nuestro patrimonio”, concluyó.

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