SSC-CDMX alerta por rituales esotéricos con animales negros y blancos

SSC pide proteger a perros, gatos y otros animales negros o blancos. Fotos: Pexels

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) llamó a la población a reforzar el cuidado de sus animales de compañía durante octubre y noviembre, ante el riesgo de que perros, gatos, gallos, gallinas y cabras de color negro o blanco sean víctimas de maltrato relacionado con supersticiones y determinadas prácticas esotéricas.

A través de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la dependencia emitió recomendaciones para prevenir agresiones y proteger a los animales durante esta temporada. Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar que permanezcan sin supervisión en espacios públicos

Mantenerlos resguardados en casa

Extremar precauciones al momento de darlos en adopción

La SSC recordó que los animales de compañía forman parte de la familia y que garantizar su seguridad es una responsabilidad permanente. También pidió reportar cualquier posible caso de maltrato, venta ilegal o traslado sospechoso de animales.

🐶🐱. En estas celebraciones de #DíaDeMuertos, recuerda que ningún peludito debe ser víctima de maltrato ni participar en rituales que pongan en riesgo su bienestar. 🐾



¡Todos los lomitos y michis merecen amor y protección !👮🏻‍♂️👮🏻



El #MaltratoAnimal es un delito, denuncia:

📞 55… pic.twitter.com/4nN5BgFK4P — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 28, 2026

¿Por qué la SSC alerta por animales negros y blancos en octubre y noviembre?

La advertencia de la SSC se relaciona con el riesgo de que ciertos animales sean objeto de agresiones motivadas por supersticiones o prácticas esotéricas durante octubre y noviembre.

La dependencia señaló que los animales que podrían estar expuestos a estas situaciones incluyen perros, gatos, gallos, gallinas y cabras de pelaje negro o blanco.

La alerta busca que las personas responsables de su cuidado adopten medidas preventivas y estén atentas a cualquier situación sospechosa. No obstante, el llamado de las autoridades no significa que todos los animales de esos colores estén en riesgo ni que exista una agresión confirmada en cada caso.

La Secretaría subrayó que ninguna creencia justifica el maltrato animal y pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad para evitar que los animales sean lastimados o utilizados en actividades que pongan en peligro su integridad.

#NoAlMaltratoAnimal | Ante el maltrato o crueldad animal, la #SSC, a través de la Brigada de Vigilancia Animal, actúa para proteger y auxiliar a quienes no pueden hacerlo por sí mismos. 🐾



👁️ Si eres testigo de una situación de riesgo, reportala:

📞 55 5208 9898

🚨 911

📍… pic.twitter.com/5qaEQCGASE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 28, 2026

¿Cómo proteger a perros y gatos negros o blancos?

La Brigada de Vigilancia Animal recomendó reforzar las medidas de seguridad para los animales de compañía, especialmente si tienen pelaje negro o blanco.

Estas son las principales recomendaciones de la SSC-CDMX:

Evitar que estén solos en la calle: no permitir que permanezcan sin supervisión en parques, calles u otros espacios públicos

no permitir que permanezcan sin supervisión en parques, calles u otros espacios públicos Mantenerlos resguardados: procurar que permanezcan en casa, en condiciones adecuadas y con puertas y ventanas cerradas para prevenir escapes o accesos no autorizados

procurar que permanezcan en casa, en condiciones adecuadas y con puertas y ventanas cerradas para prevenir escapes o accesos no autorizados Extremar precauciones en adopciones: si se busca un nuevo hogar para un animal, la SSC recomienda evitar hacerlo durante estas fechas y, si se concreta una adopción, conocer a la persona interesada y verificar su identidad y referencias

si se busca un nuevo hogar para un animal, la SSC recomienda evitar hacerlo durante estas fechas y, si se concreta una adopción, conocer a la persona interesada y verificar su identidad y referencias No entregarlos a desconocidos: comprobar que quien adopta tenga información verificable y pueda garantizar los cuidados necesarios

comprobar que quien adopta tenga información verificable y pueda garantizar los cuidados necesarios Verificar los datos del adoptante: mantener actualizada la información de contacto para facilitar su localización en caso de extravío o alguna situación que requiera seguimiento

Estas medidas también ayudan a prevenir pérdidas, abandono y otras situaciones que pueden poner en peligro a los animales.

¿Dónde denunciar el maltrato animal en CDMX?

La SSC invitó a la población a reportar posibles casos de maltrato animal, venta ilegal o situaciones sospechosas relacionadas con la extracción y el traslado de perros y gatos.

Para realizar un reporte, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Contacto del Secretario (UCS) al teléfono 55 5208 9898.

También puede recurrir a las cuentas oficiales de la dependencia en redes sociales:

SSC-CDMX: @SSC_CDMX

@SSC_CDMX Unidad de Contacto del Secretario: @UCS_GCDMX

Al reportar una situación, es recomendable proporcionar la ubicación y una descripción clara de los hechos observados, así como cualquier información que ayude a las autoridades a identificar el caso. Se debe evitar confrontar directamente a personas sospechosas si esto representa un riesgo.

La Secretaría reiteró el llamado a no bajar la guardia durante octubre y noviembre y a mantener una vigilancia responsable sobre los animales de compañía. La prevención y la denuncia oportuna pueden contribuir a evitar agresiones y proteger su integridad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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