San Judas Tadeo: peregrinos abarrotan templo de San Hipólito en CDMX

Muchas personas acuden al templo de San Hipólito. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Cientos de peregrinos se congregan afuera del templo de San Hipólito en el Centro de la Ciudad de México (CDMX) como parte de las celebraciones para recordar el martirio de San Judas Tadeo.

Cierran circulación en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo

Los feligreses aguardan su turno para ingresar al templo de San Hipólito; sin embargo, la cantidad de personas ha provocado complicaciones a la movilidad en la esquina de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo.

Ante la concentración de creyentes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cerraron el paso de vehículos en la zona para atender la afluencia de peregrinos.

Peregrinos regalan alimentos y figuras de San Judas Tadeo

Como parte de las celebraciones, algunos creyentes regalan alimentos y figuras de San Judas Tadeo a quienes acuden al templo, como una forma de agradecer los favores y las peticiones que consideran cumplidas.

Daniel, uno de los peregrinos, explicó que acudió para hacer una donación en agradecimiento por el apoyo que atribuye al santo, especialmente ante una situación familiar relacionada con la salud de su madre.

“Venimos a entregar y hacer una donación como agradecimiento por todo lo que nos ha apoyado, también porque tuve un tema familiar con mi mamá, entonces gracias a Dios ahorita está bien, está en recuperación y venimos a darle gracias por todo el apoyo y las bendiciones que ha dado a toda la familia”, relató.

Por su parte, Marta Aguilera, otra de las creyentes que acudió al templo, destacó la confianza que deposita en San Judas Tadeo y la protección que, asegura, recibe de él.

“Es una imagen a la que le pedimos tantas cosas y de verdad nos cumple, nos ayuda, nos protege”, expresó.

La concentración de peregrinos forma parte de las muestras de devoción a San Judas Tadeo, una de las figuras religiosas a las que acuden los creyentes para pedir ayuda y agradecer por los favores recibidos.

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