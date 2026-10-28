Familia Bolsonaro: Jair cumple condena, Flávio huye a EE. UU. y Michelle llega al Senado

Familia Bolsonaro: Fotos AFP

La familia del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta un cambio en su situación política tras la derrota de Flávio Bolsonaro ante Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 25 de octubre de 2026. Mientras el exmandatario cumple una condena por golpismo, su hijo mayor salió del país y otros integrantes de la familia obtuvieron cargos en el Congreso.

La situación del grupo familiar combina procesos judiciales, diferencias entre sus integrantes y nuevas posiciones políticas, después de que Lula consiguiera la reelección presidencial para un cuarto mandato.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) confirmó que Lula obtuvo el 51.79% de los votos válidos, frente al 48.21% de Flávio Bolsonaro. La diferencia superó los 4 millones 400 mil sufragios.

Jair Bolsonaro cumple condena de 27 años por intento de golpe de Estado

El expresidente Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario por su participación en una conspiración para impedir que Lula asumiera la Presidencia en enero de 2023.

El caso está relacionado con las acciones emprendidas después de las elecciones de 2022, cuando Bolsonaro perdió la contienda presidencial frente a Lula.

Durante su trayectoria política, el exmandatario construyó su discurso alrededor de la defensa de Dios, la patria y la familia. También recibió cuestionamientos por declaraciones contra las mujeres y las personas homosexuales.

Debido a su inhabilitación electoral, Bolsonaro designó a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, como su sucesor político para disputar la Presidencia en 2026.

Durante la campaña, Flávio planteó la posibilidad de impulsar una amnistía o un indulto para conseguir la liberación de su padre.

Sin embargo, el resultado de la segunda vuelta presidencial impidió que esos planes avanzaran desde el Poder Ejecutivo.

Flávio Bolsonaro sale de Brasil tras perder las elecciones contra Lula

Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue el candidato presidencial más votado durante la primera vuelta de las elecciones brasileñas, celebrada el 4 de octubre.

El senador se presentó como una alternativa política con un discurso más moderado que el de su padre.

No obstante, en la segunda vuelta del domingo 25 de octubre, Lula consiguió 64 millones 256 mil 232 votos, mientras Flávio obtuvo 59 millones 826 mil 41 sufragios, según las cifras oficiales.

Tras conocer los resultados, Flávio rechazó reconocer su derrota y cuestionó el proceso electoral.

El martes 27 de octubre salió de Brasil, mientras enfrentaba una orden judicial para entregar sus pasaportes y restricciones relacionadas con su salida del país.

Las autoridades brasileñas mantienen investigaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. El senador niega las acusaciones.

Entre los asuntos investigados se encuentra el financiamiento de “Dark Horse“, una película sobre su padre, vinculada con un banquero detenido por fraude.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos informó que Flávio y su familia recibirían visas para ingresar al territorio estadounidense. Los reportes del 27 de octubre señalaron que su paradero todavía no estaba confirmado públicamente.

Michelle Bolsonaro obtiene un escaño en el Senado de Brasil

Michelle Bolsonaro, de 44 años y esposa del expresidente, fue elegida senadora por el Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia.

Su llegada al Senado representa la continuidad de la participación de la familia Bolsonaro en la política brasileña, pese a la derrota presidencial de Flávio.

Michelle, quien profesa la religión evangélica, conoció a Jair Bolsonaro después de comenzar a trabajar en el Congreso.

Su relación con algunos de sus hijastros ha estado marcada por desacuerdos que llegaron a hacerse públicos.

Uno de los conflictos ocurrió con Flávio, a quien Michelle acusó de haberle faltado al respeto.

También tuvo diferencias con Eduardo Bolsonaro, quien la cuestionó por considerar que no había brindado suficiente apoyo a la campaña presidencial de su hermano.

En febrero de 2026, Michelle publicó una fotografía de unos plátanos fritos que preparaba para su esposo.

La publicación fue interpretada como una respuesta a Eduardo, quien posteriormente compartió un mensaje de un simpatizante que cuestionaba la participación política de su madrastra.

Eduardo Bolsonaro permanece en Estados Unidos y enfrenta una condena

Eduardo Bolsonaro, de 42 años, reside en Estados Unidos desde 2025, donde ha mantenido contactos con integrantes del movimiento conservador estadounidense.

Durante su estancia se reunió con el presidente Donald Trump y realizó gestiones ante su administración para defender los intereses políticos de su familia.

Su permanencia fuera de Brasil provocó que perdiera su escaño parlamentario.

En junio de 2026 recibió una condena de cuatro años y dos meses de prisión en ausencia, relacionada con gestiones para promover sanciones y aranceles estadounidenses contra Brasil.

Eduardo también ha participado en conferencias políticas en territorio estadounidense, donde ha buscado establecer alianzas con organizaciones y dirigentes conservadores.

En sus redes sociales ha difundido videos de armas de fuego que adquirió durante su estancia en ese país.

Su situación judicial y su residencia en Estados Unidos lo mantienen fuera de la actividad legislativa brasileña.

Carlos y Jair Renan Bolsonaro ocuparán escaños en el Congreso

Pese a la derrota presidencial de Flávio y la situación judicial de otros integrantes de la familia, Carlos Bolsonaro y Jair Renan Bolsonaro obtuvieron cargos legislativos en las elecciones de 2026.

Carlos Bolsonaro, de 43 años, fue elegido senador por el estado de Santa Catarina.

Su padre lo ha llamado el “pitbull de la familia”, debido a su papel en la defensa política del expresidente.

Carlos comenzó su trayectoria política a los 17 años, cuando Jair Bolsonaro lo impulsó a competir por un cargo en el concejo municipal de Río de Janeiro.

En aquella elección se enfrentó a su madre, Rogéria Bolsonaro, después del divorcio de sus padres.

Con el paso de los años, Carlos asumió funciones relacionadas con la estrategia de comunicación de su padre, particularmente en redes sociales.

Por su parte, Jair Renan Bolsonaro, de 28 años, fue elegido diputado por Santa Catarina.

Con ambos resultados, la familia mantendrá representantes en las dos cámaras del Congreso brasileño.

Renato Bolsonaro también fue elegido diputado por São Paulo

Otro integrante de la familia que obtuvo un cargo legislativo es Renato Bolsonaro, hermano del expresidente.

Renato, de 62 años y militar retirado, fue elegido diputado por el estado de São Paulo.

Su incorporación al Congreso se suma a los cargos obtenidos por Michelle, Carlos y Jair Renan Bolsonaro.

De esta manera, mientras Jair Bolsonaro permanece bajo arresto domiciliario y sus hijos Flávio y Eduardo enfrentan situaciones judiciales fuera de Brasil, otros cuatro integrantes de la familia ocuparán escaños legislativos.

Los nuevos legisladores asumirán sus funciones durante el periodo que comenzará en 2027, después de las elecciones generales celebradas en octubre de 2026.

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