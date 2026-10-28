OMS pospone cumbre mundial contra la obesidad por accidente de tren en España

La oms priorizará el incidente. Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación Gasol pospusieron la Cumbre Mundial Sobre la Obesidad que se celebraría en Madrid, España, debido al accidente de tren que dejó víctimas mortales y personas afectadas, este miércoles 28 de octubre.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que la nueva fecha del encuentro se anunciará posteriormente.

OMS y Fundación Gasol posponen cumbre contra la obesidad

A través de un comunicado, Tedros Adhanom Ghebreyesus lamentó lo ocurrido y explicó que, por respeto a las personas fallecidas y sus familias, así como al Gobierno y al pueblo español, se tomó la decisión de aplazar el evento.

My heartfelt condolences to everyone who lost a loved one in this tragedy. A heartbreaking day for #Spain.



Out of respect and to focus on supporting the families of the victims, we have decided to cancel today’s events at the Global Obesity Summit in Madrid.… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 28, 2026

El directivo también expresó su apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario. “Para centrarnos en apoyar a las familias de las víctimas, hemos decidido cancelar los eventos de hoy en la Cumbre Mundial sobre Obesidad en Madrid”.

Por su parte, el exjugador de baloncesto Pau Gasol, presidente de la Fundación Gasol, manifestó sus condolencias a las familias y pidió centrar los esfuerzos en brindarles ayuda.

¿De qué trataría la cumbre mundial contra la obesidad?

El encuentro fue organizado por la OMS, la Fundación Gasol y la Federación Mundial de Obesidad. Durante la jornada, ministros de Sanidad y delegaciones de alto nivel de más de 35 países tenían previsto impulsar el Llamamiento Mundial a la Acción para Frenar la Obesidad, correspondiente al periodo 2026-2030.

La iniciativa busca reducir en 5% la prevalencia de la obesidad antes de 2030.

Entre las actividades programadas también estaba la intervención del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y de la ministra de Sanidad, Mónica García. Además, la OMS y la Fundación Gasol tenían previsto firmar un memorando de entendimiento para reforzar las acciones de prevención y atención de la obesidad infantil.

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