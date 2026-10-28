Video: intentan asaltar a pasajeros de la ruta Angelópolis en Puebla; hay un detenido

En Puebla, policías detuvieron a un presunto asaltante. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, un video volvió a cobrar relevancia al mostrar el momento en que elementos de seguridad detuvieron a un sujeto que presuntamente intentó asaltar a pasajeros de la ruta Angelópolis.

Video de la acción policial en Puebla

El video fue compartido por diversas cuentas, entre ellas @_LosTitulares, y muestra a dos elementos de seguridad mientras detienen al individuo. Los primeros reportes indican que el chofer pidió apoyo a los uniformados, quienes patrullaban la zona.

#LosTitulares | Presuntos asaltantes intentaron robar a pasajeros de la ruta Angelópolis en Puebla.



El chofer pidió apoyo policial; dos escaparon rumbo al Tec de Monterrey y uno fue detenido sobre la Vía Atlixcáyotl a la altura del CCU. pic.twitter.com/wAwyOzBWDL — LosTitulares (@_LosTitulares) October 28, 2026

El individuo fue detenido sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Complejo Cultural Universitario de la BUAP (CCU). Según los reportes, tres sujetos intentaron asaltar a los usuarios de la ruta; sin embargo, el conductor pidió ayuda a los policías.

Los otros dos sujetos escaparon en dirección al Tecnológico de Monterrey, añadió Los Titulares. La acción ocurrió la noche del martes, pero comenzó a cobrar fuerza en redes sociales.

Violencia en Puebla

Pese a este tipo de acciones, el 26 de octubre se registraron en el municipio de Chiautla de Tapia “dos agresiones, al parecer con artefactos de fabricación casera contra dos establecimientos comerciales”, informó el Gobierno.

A raíz de estos hechos, tres personas resultaron lesionadas. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene coordinación con otras autoridades para “reforzar la vigilancia, preservar el orden y brindar tranquilidad a la población”.

Los hechos de violencia en el estado continúan. Usuarios de redes sociales señalan que la delincuencia no se detiene. Los videos de robos a tiendas, a transeúntes y de autopartes son frecuentes; algunos se viralizan por su contenido.

Además, los casos de feminicidio no son aislados. Durante este mes, dos casos llamaron la atención de la comunidad: los de Dariana Valencia, menor de edad, y María Fernanda, quienes fueron privadas de la vida por personas cercanas a su circulo social.

Los presuntos responsables fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla; sin embargo, los casos de violencia continúan.

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