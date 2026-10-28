Fiscalía de Veracruz ofrece 700 mil pesos por presunto feminicida de la doctora Cristina Ramos y su padre

Fiscalía de Veracruz ofrece recompensa por Lenin Córdova y su padre. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece una recompensa de 350 mil pesos por cada uno de dos hombres buscados por su presunta participación en el feminicidio de la doctora Cristina Ramos Argüello.

¿Quiénes son los hombres por los que ofrecen recompensa?

De acuerdo con las fichas difundidas por la FGE, los dos hombres buscados son:

Lenin Salvador Córdova Pérez: tiene 21 años y es señalado como presunto responsable del feminicidio de la médica Cristina Ramos Argüello

tiene 21 años y es señalado como presunto responsable del feminicidio de la médica Cristina Ramos Argüello Lenin Yuri Córdova Santana: padre del principal sospechoso, señalado por el presunto delito de encubrimiento por ayudarlo a evadir la justicia

En total, la Fiscalía ofrece 700 mil pesos a quienes proporcionen información que contribuya a ubicar a ambos hombres. La institución indicó que los datos deberán ser veraces, útiles, eficaces y oportunos. Asimismo, garantizó la confidencialidad de las personas que colaboren.

Familiares y personas cercanas a la doctora acusaron al padre del joven de haberlo ayudado a salir de Coatzacoalcos después del crimen.

Se solicita la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información veraz y útil que coadyuve de manera oportuna y efectiva a la búsqueda y localización de las personas que a continuación se mencionan. pic.twitter.com/Udq7i21OlG — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) October 27, 2026

¿Cómo ocurrió el feminicidio de la doctora Cristina Ramos?

Cristina Ramos Argüello tenía 34 años y trabajaba como médica en el Hospital Materno Infantil del IMSS-Bienestar y en una unidad del ISSSTE, ambos ubicados en Coatzacoalcos.

La mañana del 15 de octubre, fue encontrada sin vida en su departamento del fraccionamiento privado Santa Cecilia, al poniente del municipio. La familia comenzó a buscarla después de que compañeros de trabajo reportaron que no había llegado a su centro de atención médica.

Tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado dentro de su domicilio. La información disponible señala que presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Cámaras de seguridad captaron el ingreso del presunto agresor al fraccionamiento donde vivía la médica.

Catean vivienda del principal sospechoso

El 16 de octubre, un día después del hallazgo, la FGE realizó un cateo en una vivienda ubicada en la calle Bella Vista, en la zona centro de Coatzacoalcos, relacionada con Lenin Salvador Córdova Pérez.

Durante las diligencias, las autoridades habrían localizado indicios vinculados con la investigación. Sin embargo, la responsabilidad penal de las personas señaladas deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

En el caso del padre, la información proporcionada refiere que se le busca por el presunto delito de encubrimiento, relacionado con las acusaciones de que habría ayudado a su hijo a escapar.

Marchan para exigir justicia por Cristina Ramos

El caso también provocó una movilización en Coatzacoalcos. El viernes 23 de octubre, personal médico, familiares, amistades y ciudadanos marcharon para exigir la captura del presunto responsable y que el feminicidio no quede impune.

La protesta se realizó en el marco del Día del Médico. Los participantes portaron prendas rosas, flores, pancartas y fotografías de Cristina Ramos.

El contingente salió del Hospital General de Zona número 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y avanzó por la avenida Ignacio Zaragoza hasta el parque Independencia, en el centro de la ciudad.

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