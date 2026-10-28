¿Quién era “Chuy” González, operador del Cártel de Guasave abatido y por quien la DEA ofrecía 5 mdd?

Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”. Fotos: DEA/Cuartoscuro

Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González” o “Chuy Peñuelas”, era señalado por autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) como presunto líder del Cártel de Guasave. Fue abatido durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Guasave, Sinaloa, el lunes 26 de octubre de 2026. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares (mdd) por información que condujera a su arresto o condena.

¿Quién era Jesús González Peñuelas, “Chuy González”?

Jesús González Peñuelas nació el 10 de noviembre de 1969 en Batamote, Guasave, Sinaloa, de acuerdo con la ficha de búsqueda publicada por el Departamento de Estado estadounidense en enero de 2024. Las autoridades de ese país lo identificaban como responsable de una organización criminal que operaba desde Sinaloa y mantenía redes de distribución de drogas en distintas entidades de Estados Unidos.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, González Peñuelas encabezaba una estructura dedicada a la producción y distribución de metanfetamina y heroína desde al menos 2007. También se le atribuían actividades relacionadas con el tráfico de cocaína y fentanilo, así como el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Estas acusaciones corresponden a señalamientos de las autoridades estadounidenses.

¿Por qué la DEA ofrecía 5 millones de dólares por “Chuy” González?

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en enero de 2024 una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera el arresto o la condena de González Peñuelas. La DEA habilitó una línea específica para recibir información sobre él y sus asociados.

La recompensa estaba relacionada con las acusaciones por narcotráfico que enfrentaba en Estados Unidos. De acuerdo con la información oficial, en 2017 se presentó una acusación en su contra en el Distrito Sur de California por conspiración para distribuir sustancias controladas destinadas a su importación y por conspiración para importarlas.

En febrero de 2018, un gran jurado federal del Distrito de Colorado también formuló cargos relacionados con la fabricación y distribución de heroína y cocaína destinadas a su ingreso a Estados Unidos. Las acusaciones fueron dadas a conocer públicamente en 2021.

¿Qué lugar ocupaba “Chuy González” dentro del Cártel de Guasave?

De acuerdo con información de autoridades estadounidenses y reportes periodísticos, González Peñuelas mantenía vínculos con Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, a quien se identifica como líder del grupo criminal conocido como Cártel de Guasave.

Reportes de medios aseguran que “Chuy González” tuvo participación con la facción de “Los Chapitos” y que, después de disputas territoriales, pasó a operar para “Los Mayos”. Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió su organización como una estructura que facilitaba rutas de tráfico de drogas para Meza Flores.

¿Dónde operaba la organización de “Chuy” González?

La red atribuida a González Peñuelas tenía su principal base de operaciones en Sinaloa y contaba con presuntas células de distribución en seis estados de Estados Unidos:

California

Texas

Colorado

Washington

Utah

Nevada

Según la DEA, la organización estaba relacionada con la producción y distribución de metanfetamina y heroína, además del tráfico de cocaína y fentanilo. Las autoridades estadounidenses también le atribuían operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

¿Cómo fue abatido “Chuy González” en Guasave?

Jesús González Peñuelas fue abatido el lunes 26 de octubre de 2026 durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Guasave, Sinaloa. El despliegue incluyó elementos de la Secretaría de Marina y se prolongó durante varias horas, de acuerdo con reportes periodísticos.

La persecución comenzó en la zona de Siete Ejidos y terminó en las inmediaciones de Estación Capomas. En el enfrentamiento murió otra persona.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, las autoridades aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.

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