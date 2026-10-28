PRI Sonora pide renuncia de Nery Ruiz Arvizu por señalamientos relacionados con Guadalupe Taddei

Luis Donaldo Coronado Rey, representante del PRI ante el IEEyPC. Foto: Uno TV

En el estado de Sonora el representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC), Luis Donaldo Coronado Rey, solicitó la renuncia del presidente, Nery Ruiz Arvizu, mientras se esclarecen los señalamientos relacionados con Guadalupe Taddei Zavala.

PRI pide investigar contrataciones del Instituto Electoral de Sonora

El representante priista presentó un escrito ante el organismo electoral en el que exige explicaciones sobre la intervención de Nery Ruiz Arvizu en contrataciones realizadas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC).

A través de redes sociales, Coronado Rey señaló que es necesario garantizar la transparencia y la rendición de cuentas ante los cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de las instituciones electorales.

“Desde el PRI Sonora exigimos transparencia, rendición de cuentas y claridad. Es indispensable que prevalezcan la confianza ciudadana y la certeza institucional ante cualquier cuestionamiento que ponga en duda la credibilidad de nuestros órganos electorales”.

También sostuvo que las autoridades deben responder ante el escrutinio público y asumir las responsabilidades que correspondan.

“La democracia exige instituciones confiables, cuentas claras y responsabilidades asumidas. Ninguna autoridad debe estar al margen del escrutinio público”, comentó.

¿Qué relación tuvieron Nery Ruiz Arvizu y Guadalupe Taddei?

En el documento presentado por el PRI Sonora también se señala la relación laboral que mantuvo Nery Ruiz Arvizu con Guadalupe Taddei Zavala durante el periodo en que ella presidió el organismo electoral de Sonora.

Ruiz Arvizu ocupó distintos cargos dentro del Instituto, entre ellos asesor de Presidencia, titular de la Unidad de Transparencia, director ejecutivo de Asuntos Jurídicos y secretario ejecutivo.

PRI solicita separación temporal de la presidencia del IEEyPC

Ante estos señalamientos, Luis Donaldo Coronado Rey pidió que Ruiz Arvizu se separe de la presidencia del organismo electoral mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con la solicitud del representante priista, la medida busca garantizar la neutralidad y la certeza institucional durante el desarrollo de las indagatorias.

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