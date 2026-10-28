Vivienda para el Bienestar en Michoacán: sedes de los sorteos de este 28 de octubre

Sedes de los sorteos de Vivienda para el Bienestar. Foto: Gobierno de Michoacán.

Autoridades del estado de Michoacán dieron a conocer las sedes en las que se llevarán a cabo los sorteos del programa Vivienda para el Bienestar este miércoles 28 de octubre de 2026. Al respecto, señalaron que serán 11 municipios de la entidad donde se realizarán estos eventos.

Sorteos de Vivienda para el Bienestar en Michoacán

El Gobierno de Michoacán, a través de un comunicado oficial, informó que este 28 de octubre de 2026 se llevarán a cabo las asambleas para llevar a cabo los sorteos del programa de Vivienda para el Bienestar.

Al respecto, indicaron que se organizarán en 11 municipios del estado y que estarán dirigidos a las personas no derechohabientes que participaron en el registro y avanzaron a la siguiente etapa.

Las autoridades michoacanas informaron que la cita para esta parte del proceso de quienes podrán acceder a una vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI),es las 9:00 horas.

¿Cuáles son las sedes de Michoacán donde se harán los sorteos?

El Gobierno de Michoacán pidió a las personas participantes consultar la información oficial de los sorteos de Vivienda para el Bienestar, además de verificar la sede que les toca antes de acudir.

Las jornadas, informaron las autoridades del estado, se llevarán a cabo en los siguientes municipios y sedes:

Sahuayo: Auditorio Municipal de Sahuayo Cuitzeo: Explanada, a un lado del Ayuntamiento Municipal Huiramba: Auditorio Municipal, frente a la parada de autobuses Tacámbaro: Auditorio Municipal de Tacámbaro ⁠Huandacareo: Casa de la Cultura “Diego Rivera”, a una cuadra de la plaza principal Aquila: Explanada del Ayuntamiento Municipal Angamacutiro: Casa Ejidal, a dos cuadras de la plaza principal Chilchota: La Canchita, a una cuadra de la iglesia Peribán: Auditorio de Peribán, frente a la Secretaría de Bienestar Áporo: Cancha de basquetbol Vista Hermosa: Auditorio de la Presidencia Municipal

Por último, indicaron que las y los participantes pueden consultar también el portal oficial de la CONAVI en este enlace: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/asambleas, donde podrán revisar la información de su municipio.

“Las asambleas y sorteos forman parte del proceso de selección de las personas que podrán acceder a una vivienda; por ello, participar en estas jornadas no implica por sí mismo la asignación definitiva de una”, advirtió el Gobierno de Michoacán.

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