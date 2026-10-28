Israel no define quién gobernará: Netanyahu se queda corto y partidos árabes podrían decidir el futuro del gobierno

Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot. Fotos: AFP

Israel enfrenta un escenario político sin una mayoría clara tras las elecciones. Con el 77.6% de los votos escrutados, el bloque de derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu sumaba 54 de los 120 escaños del Parlamento, mientras que la oposición encabezada por Gadi Eisenkot alcanzaba 49. Los partidos árabes tendrían 17 bancas, por lo que podrían ser decisivos para formar una mayoría de 61 escaños.

Los resultados parciales dibujan un panorama fragmentado; pese a que la participación electoral rondó el 78%, la más alta desde 1999, de acuerdo con un reporte de la agencia Afp.

Las cifras todavía podrían cambiar conforme avance el conteo.

Ante la falta de una mayoría definida, las negociaciones para formar el gobierno podrían prolongarse durante semanas. Si los partidos no logran un acuerdo, Israel incluso podría celebrar nuevas elecciones.

¿Cómo quedaron los resultados parciales de las elecciones en Israel?

Con el 77.6% de los votos contabilizados, la distribución de escaños era la siguiente:

Bloque de Benjamin Netanyahu: 54 escaños

54 escaños Oposición encabezada por Gadi Eisenkot: 49 escaños

49 escaños Partidos árabes: 17 escaños, según las estimaciones citadas por AFP

Para obtener la mayoría parlamentaria se necesitan 61 de los 120 escaños. Por ahora, ninguna de las dos principales fuerzas alcanza por sí sola esa cifra.

Los resultados completos se esperaban para la noche del jueves o la mañana del viernes, por lo que la distribución de bancas todavía podía modificarse.

Partidos árabes podrían inclinar la formación del gobierno

Ante la falta de una mayoría clara, la atención se centra en la posibilidad de una alianza entre el bloque opositor de Eisenkot y los partidos árabes. Juntas, estas fuerzas podrían reunir los escaños necesarios para formar una mayoría parlamentaria.

Yussef Jabareen, líder de la Lista Unificada, una coalición de izquierda de mayoría árabe, llamó a construir una “verdadera alianza judeoárabe” para sacar a Netanyahu del poder.

Sin embargo, un acuerdo de ese tipo no está garantizado. El reporte de Afp señala que la colaboración con representantes árabes resulta inaceptable para una parte de la mayoría judía en Israel, en un contexto de discriminación contra la minoría árabe, que representa alrededor del 20% de la población.

Gideon Rahat, politólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, afirmó a AFP que el aumento de la participación árabe ha transformado el panorama político.

Hasta el momento, Yair Golan, líder del principal partido de izquierda de Israel e integrante del bloque de Eisenkot, se había pronunciado a favor de una alianza con los ciudadanos árabes.

“Tenemos una responsabilidad. Y tenemos la oportunidad de formar un gobierno de cambio en asociación con los ciudadanos árabes de Israel”, escribió Golan en X.

Isaac Herzog pide formar una coalición para evitar nuevas elecciones

Ante la incertidumbre sobre la composición del próximo gobierno, el presidente israelí, Isaac Herzog, instó a los partidos políticos a hacer todo lo posible para formar una coalición y evitar nuevos comicios.

La falta de acuerdos podría mantener a Israel en un punto muerto político durante las próximas semanas.

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Bar-Ilan, Ilana Shpaizman, consideró que Netanyahu no tiene una vía para formar gobierno con sus aliados actuales. Según su análisis, la oposición tendría que buscar un acuerdo con los partidos árabes o intentar establecer un gobierno minoritario, alternativas que hasta ahora han sido rechazadas por sectores del propio bloque opositor.

Un empate en la distribución de fuerzas podría beneficiar temporalmente a Netanyahu, quien permanecería como primer ministro interino hasta la formación de un nuevo gobierno.

¿Qué opinan los israelíes sobre los resultados?

El resultado electoral generó reacciones distintas entre los habitantes de Tel Aviv. Sarah Confino, una jubilada de la ciudad, dijo estar decepcionada porque esperaba una victoria contundente de Gadi Eisenkot.

En contraste, Ben Tzyon Vayolid, metalúrgico, expresó su respaldo al bloque de Netanyahu y afirmó que esperaba que ganara.

Las elecciones se celebraron en un momento en que Israel enfrenta un creciente aislamiento internacional, en medio de la guerra en Irán y la campaña militar en Gaza.

Desde el territorio palestino, residentes desplazados expresaron preocupación por las posibles consecuencias de los resultados.

Huda Al Huli, una desplazada de Gaza, dijo a Afp que teme que las elecciones conduzcan a la llegada de un dirigente aún más violento.

Por su parte, Thabit al Amur afirmó que, incluso si Netanyahu permanece en el poder, en Gaza prácticamente ya no queda nada que pueda sufrir más destrucción.

Aunque Eisenkot ha prometido impulsar un ambiente más inclusivo dentro de Israel y frenar a los colonos violentos en Cisjordania, comparte varias de las posturas de Netanyahu en materia de seguridad y ha respaldado la ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre.

Por ahora, la falta de una mayoría definida mantiene abierta la disputa por el gobierno israelí. Las negociaciones entre los bloques y el papel que asuman los partidos árabes serán determinantes para saber si se forma una nueva coalición o si el país se encamina a otras elecciones.

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