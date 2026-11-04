Sindicalizados del Metro se concentrarán en Línea 2; estas son las protestas en CDMX este 4 de noviembre

Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa).

Un total de 15 protestas y actividades ocurrirán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 4 de noviembre, siendo la principal una concentración de sindicalizados del Metro que exigen mejores condiciones laborales.

De forma específica, habrá tres concentraciones; cuatro citas agendadas; tres rodadas ciclistas y cinco eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

En esta ocasión habrá menos protestas y actividades que otros días en la CDMX, destacándose una concentración del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo en la estación Revolución, de la Línea 2, para este 4 de noviembre.

Mapa de principales movilizaciones. Foto: UnoTV.

Suspenden servicio en tramo de la Línea B

Además, los usuarios del Metro podrían sufrir retrasos en la Línea B, debido a un incendio dentro de las instalaciones en el tramo de la estación Oceanía-Deportivo Oceanía.

El Sistema de Transporte Colectivo informó que personas en situación de calle realizaron quema de basura, lo que afectó al cableado eléctrico en la interestación.

Por ello, solo hay servicio de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. En cambio, no hay servicio de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca hasta la mañana de este miércoles.

Se desplegaron unidades de RTP para facilitar el traslado entre Oceanía y Villa de Aragón.

#AvisoMetro: Debido a un incendio registrado al exterior de las instalaciones del Metro, presuntamente ocasionado por la quema de basura (por indigentes), resultó afectado el cableado eléctrico en la interestación Oceanía–Deportivo Oceanía de la Línea B.



Por esta situación, el… pic.twitter.com/oUAXYGtmZq — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 4, 2026

Protestas y actividades en la CDMX este 4 de noviembre

Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 15:00

15:00 Lugar: Estación Revolución, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, avenida México Tenochtitlán y Buenavista, colonia Tabacalera

Estación Revolución, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, avenida México Tenochtitlán y Buenavista, colonia Tabacalera Demanda: Exigen un alto al hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales de los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Exigen un alto al hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales de los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 80

Colectivo Nacional “Infancia sin Barreras”

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 11:00

11:00 Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo

Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo Demanda: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de violencia familiar, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de violencia familiar, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso. Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 30

Plataforma 4:20

Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero Hora: 12:00

12:00 Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc

Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez

Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica

Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica Aforo: 45

Citas agendadas para hoy

Unidad Nacional Independiente en Resistencia

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Río Pánuco No. 10, colonia Renacimiento

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Río Pánuco No. 10, colonia Renacimiento Demanda: Exigen la presentación con vida de todas las personas desaparecidas y justicia plena para sus compañeros asesinados, así como la libertad inmediata de presos políticos y de personas que consideran encarceladas injustamente

Exigen la presentación con vida de todas las personas desaparecidas y justicia plena para sus compañeros asesinados, así como la libertad inmediata de presos políticos y de personas que consideran encarceladas injustamente Aforo: 25

Padres de familia del Jardín de Niños “Hermenegildo Galeana”

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 09:00

09:00 Lugar: Jardín de Niños “Hermenegildo Galeana”, Rosalio Bustamante y Luis García, colonia Santa Martha Acatitla Sur

Jardín de Niños “Hermenegildo Galeana”, Rosalio Bustamante y Luis García, colonia Santa Martha Acatitla Sur Demanda: Solicitan mayor seguridad dentro y fuera del plantel

Solicitan mayor seguridad dentro y fuera del plantel Aforo: 10

Colectivo Popular Che Guevara

Alcaldía: Iztacalco

Iztacalco Hora: 11:00

11:00 Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México

Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México Demanda: Exigen la construcción de viviendas para sus agremiados

Exigen la construcción de viviendas para sus agremiados Aforo: 20

Colectivo Esperanza de Vida Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 17:30

17:30 Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores

Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores Demanda: Exigen la búsqueda inmediata, exhaustiva y sin burocracia de personas desaparecidas, así como una acción diferenciada desde el primer momento en casos de desaparición, especialmente de menores. Además, demandan un trato digno y acompañamiento por parte de las autoridades, incluyendo traductores para comunidades originarias y protocolos con perspectiva de derechos humanos

Exigen la búsqueda inmediata, exhaustiva y sin burocracia de personas desaparecidas, así como una acción diferenciada desde el primer momento en casos de desaparición, especialmente de menores. Además, demandan un trato digno y acompañamiento por parte de las autoridades, incluyendo traductores para comunidades originarias y protocolos con perspectiva de derechos humanos Aforo: 20

Rodadas ciclistas

People for Bikes México – Roma

Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo Hora: 06:50

06:50 Lugar 1: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc Lugar 2: Parque Aztlán, avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Parque Aztlán, avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo Destino: Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo Aforo: 20

Team Taquitos

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:45

20:45 Lugar: Torre del Caballito

Torre del Caballito Destino: Sin definir

Sin definir Aforo: 25

Actividades culturales para hoy

Exhibición de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz

Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026

Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026 Aforo: 50,000

Ofrenda Monumental del Zócalo capitalino y ofrendas comunitarias

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Fecha: Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2026

Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2026 Aforo: 100,000

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 10:00

10:00 Lugar: Six Flags México

Six Flags México Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026 Aforo: 15,000

83ª Expo Dental AMIC Inter 2026

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 10:00

10:00 Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC Fecha: Del 4 al 8 de noviembre de 2026

Del 4 al 8 de noviembre de 2026 Aforo: 5,000

Esculturas luminosas monumentales Día de Muertos

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 19:00

19:00 Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones Chapultepec

Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones Chapultepec Fecha: Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026

Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026 Aforo: 5,000

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 4 de noviembre.

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