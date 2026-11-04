Sindicalizados del Metro se concentrarán en Línea 2; estas son las protestas en CDMX este 4 de noviembre
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Un total de 15 protestas y actividades ocurrirán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este miércoles 4 de noviembre, siendo la principal una concentración de sindicalizados del Metro que exigen mejores condiciones laborales.
De forma específica, habrá tres concentraciones; cuatro citas agendadas; tres rodadas ciclistas y cinco eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
En esta ocasión habrá menos protestas y actividades que otros días en la CDMX, destacándose una concentración del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo en la estación Revolución, de la Línea 2, para este 4 de noviembre.
Suspenden servicio en tramo de la Línea B
Además, los usuarios del Metro podrían sufrir retrasos en la Línea B, debido a un incendio dentro de las instalaciones en el tramo de la estación Oceanía-Deportivo Oceanía.
El Sistema de Transporte Colectivo informó que personas en situación de calle realizaron quema de basura, lo que afectó al cableado eléctrico en la interestación.
Por ello, solo hay servicio de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. En cambio, no hay servicio de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca hasta la mañana de este miércoles.
Se desplegaron unidades de RTP para facilitar el traslado entre Oceanía y Villa de Aragón.
Protestas y actividades en la CDMX este 4 de noviembre
Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 15:00
- Lugar: Estación Revolución, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, avenida México Tenochtitlán y Buenavista, colonia Tabacalera
- Demanda: Exigen un alto al hostigamiento laboral, la represión, la discriminación y la inequidad en las condiciones laborales de los empleados del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 80
Colectivo Nacional “Infancia sin Barreras”
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 11:00
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo
- Demanda: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de violencia familiar, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 30
Plataforma 4:20
- Alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 2: Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez
- Lugar 3: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero
- Demanda: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
- Aforo: 45
Citas agendadas para hoy
Unidad Nacional Independiente en Resistencia
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Río Pánuco No. 10, colonia Renacimiento
- Demanda: Exigen la presentación con vida de todas las personas desaparecidas y justicia plena para sus compañeros asesinados, así como la libertad inmediata de presos políticos y de personas que consideran encarceladas injustamente
- Aforo: 25
Padres de familia del Jardín de Niños “Hermenegildo Galeana”
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 09:00
- Lugar: Jardín de Niños “Hermenegildo Galeana”, Rosalio Bustamante y Luis García, colonia Santa Martha Acatitla Sur
- Demanda: Solicitan mayor seguridad dentro y fuera del plantel
- Aforo: 10
Colectivo Popular Che Guevara
- Alcaldía: Iztacalco
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, colonia Granjas México
- Demanda: Exigen la construcción de viviendas para sus agremiados
- Aforo: 20
Colectivo Esperanza de Vida Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 17:30
- Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes No. 102, colonia Doctores
- Demanda: Exigen la búsqueda inmediata, exhaustiva y sin burocracia de personas desaparecidas, así como una acción diferenciada desde el primer momento en casos de desaparición, especialmente de menores. Además, demandan un trato digno y acompañamiento por parte de las autoridades, incluyendo traductores para comunidades originarias y protocolos con perspectiva de derechos humanos
- Aforo: 20
Rodadas ciclistas
People for Bikes México – Roma
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo
- Hora: 06:50
- Lugar 1: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 2: Parque Aztlán, avenida de los Compositores s/n, Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo
- Destino: Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Team Taquitos
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:45
- Lugar: Torre del Caballito
- Destino: Sin definir
- Aforo: 25
Actividades culturales para hoy
Exhibición de alebrijes monumentales del Museo de Arte Popular 2026 en Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Ambas aceras de avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz
- Fecha: Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026
- Aforo: 50,000
Ofrenda Monumental del Zócalo capitalino y ofrendas comunitarias
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2026
- Aforo: 100,000
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
83ª Expo Dental AMIC Inter 2026
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC
- Fecha: Del 4 al 8 de noviembre de 2026
- Aforo: 5,000
Esculturas luminosas monumentales Día de Muertos
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 19:00
- Lugar: Avenida Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones Chapultepec
- Fecha: Del 23 de octubre al 8 de noviembre de 2026
- Aforo: 5,000
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