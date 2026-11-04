Michoacán, Guerrero y Oaxaca tendrán lluvias fuertes. FOTO: Archivo

El clima en México para mañana miércoles 4 de noviembre de 2026 estará marcado por lluvias fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de chubascos en otros 11 estados. El frente frío número 4 permanecerá estacionario sobre el noreste del país y provocará precipitaciones en esa región.

Mientras tanto, una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos, canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán las lluvias en el sur y sureste. También se esperan temperaturas de hasta 40 grados, heladas en zonas serranas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

¿Dónde lloverá mañana 4 de noviembre por el frente frío 4?

El pronóstico indica lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, en tres estados:

Michoacán: centro y sur.

Guerrero: costa.

Oaxaca: suroeste.

También se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros en Jalisco, Colima, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo.

Las lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros se presentarán en Nuevo León, Hidalgo, Morelos y Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables y baja probabilidad de lluvia en estados del noroeste, norte, centro y oriente del país.

Calor de hasta 40 grados y temperaturas bajo cero

Aunque habrá lluvias, el calor alcanzará entre 35 y 40 grados en Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).

Las máximas de 30 a 35 grados se esperan en:

Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Morelos, Puebla (norte y suroeste), Tamaulipas y San Luis Potosí (este).

Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango registrarán mínimas de -5 a 0 grados.

En las sierras de Sonora, Michoacán, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, los termómetros marcarán entre 0 y 5 grados.

Vientos fuertes y oleaje de hasta 3 metros

El pronóstico también contempla rachas de viento de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

Además, se prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.