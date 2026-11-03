Resultados elecciones EE. UU. 2026 EN VIVO: Senado, Cámara de Representantes y gobernadores

Elecciones en Estados Unidos, 3 de noviembre de 2026. Créditos: Foto creada con IA.

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre en las elecciones de medio término, una jornada que renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y las gubernaturas de 36 estados, y que definirá el rumbo político de los próximos dos años.

Las primeras urnas abren en Vermont, a las 5:00 a.m. hora del Este (ET). En esta nota seguimos los resultados en tiempo real a nivel nacional, con especial atención a los estados de mayor peso para la comunidad hispana:

Resultados elecciones EE.UU. 2026 Balance de poder en vivo: Senado, Cámara de Representantes y gubernaturas Senado 35 escaños en juego · se necesitan 51 para la mayoría Demócratas no en la boleta · ganados por definir Republicanos no en la boleta · ganados Demócratas Republicanos Por definir ▼ Mayoría: 51 Cámara de Representantes 435 escaños en juego (todos) · se necesitan 218 para la mayoría Demócratas 214 antes de la elección por definir Republicanos 218 antes de la elección Demócratas Republicanos Por definir ▼ Mayoría: 218 Gubernaturas 36 estados en juego · 14 gobernadores no están en la boleta Demócratas no en la boleta · ganados por definir Republicanos no en la boleta · ganados Demócratas Republicanos Por definir ▼ Mayoría: 26 (de 50) Fuente: AP Elections y secretarías de estado. Senado: 35 en juego; no en la boleta 34 demócratas (incluye 2 independientes) y 31 republicanos. Cámara: 218 R – 214 D, los 435 en juego. Gubernaturas: 36 estados en juego (18 R – 18 D al inicio); 14 gobernadores (8 R – 6 D) no están en la boleta.

Comunidad latina: estados clave de nuestra cobertura

Florida Se elige: gobernador y senador de EE.UU. · Urnas: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. ET Donalds vs. Jolly, por la gobernación Gobernación Moody vs. Nixon, por el Senado Senado de EE.UU.

Texas Se elige: gobernador y senador de EE.UU. · Urnas: 7:00 a.m. – 7:00 p.m. local (8:00 p.m. ET) Abbott vs. Hinojosa, por la gobernación Gobernación Paxton vs. Talarico, por el Senado Senado de EE.UU.

Arizona Se elige: gobernador (no hay elección al Senado este ciclo) · Urnas: 6:00 a.m. – 7:00 p.m. local (9:00 p.m. ET) Katie Hobbs vs. Andy Biggs, por la gobernación Gobernación

California Se elige: gobernador (no hay elección al Senado este ciclo) · Urnas: 7:00 a.m. – 8:00 p.m. local (11:00 p.m. ET) Becerra vs. Hilton, por la gobernación Gobernación

Nueva York Se elige: gobernador (no hay elección al Senado este ciclo) · Urnas: 6:00 a.m. – 9:00 p.m. ET Kathy Hochul vs. Bruce Blakeman, por la gobernación Gobernación

Illinois Se elige: gobernador y senador de EE.UU. · Urnas: 6:00 a.m. – 7:00 p.m. local (8:00 p.m. ET) Pritzker vs. Bailey, por la gobernación Gobernación Stratton vs. Tracy, por el Senado Senado de EE.UU.

Qué se elige en todo el país

Cámara de Representantes: se renuevan sus 435 escaños . Hoy los republicanos tienen una mayoría estrecha (218 frente a 214 demócratas, con bancas vacantes), por lo que un puñado de distritos puede cambiar el control de la cámara. Se necesitan 218 escaños para la mayoría.

se renuevan sus . Hoy los republicanos tienen una mayoría estrecha (218 frente a 214 demócratas, con bancas vacantes), por lo que un puñado de distritos puede cambiar el control de la cámara. Se necesitan 218 escaños para la mayoría. Senado: están en juego 35 escaños (33 ordinarios más dos elecciones especiales, en Florida y Ohio). Los republicanos controlan hoy el Senado (53 frente a 45 demócratas y 2 independientes que votan con ellos) y defienden más bancas que los demócratas, que necesitarían una ganancia neta de al menos cuatro escaños para dar vuelta la cámara. La mayoría se alcanza con 51.

están en juego (33 ordinarios más dos elecciones especiales, en Florida y Ohio). Los republicanos controlan hoy el Senado (53 frente a 45 demócratas y 2 independientes que votan con ellos) y defienden más bancas que los demócratas, que necesitarían una ganancia neta de al menos cuatro escaños para dar vuelta la cámara. La mayoría se alcanza con 51. Gubernaturas: se eligen gobernadores en 36 estados. Otros 14 no están en la boleta este año y conservan su cargo (8 republicanos y 6 demócratas), por lo que su mandato no se define en esta jornada. De las 36 gubernaturas en juego, 18 están hoy en manos republicanas y 18 demócratas.

A qué hora abren y cierran las urnas

Las primeras urnas del país abren en Vermont, a las 5:00 a.m. hora del Este (algunas localidades de ese estado abren un poco más tarde). Le siguen, a las 6:00 a.m. ET, estados como Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Virginia y Maine. A partir de ahí, la apertura avanza hacia el oeste a lo largo de la mañana.

Los resultados empiezan a conocerse conforme cierran las urnas, también de este a oeste. Los primeros en cerrar en todo el país son Indiana y Kentucky, a las 6:00 p.m. hora del Este (en sus zonas de horario del Este; las partes de esos estados en zona central cierran a las 7:00 p.m. ET). A partir de ahí, el cierre avanza hacia el oeste durante la noche. Los últimos en cerrar son Alaska y Hawái, a la medianoche ET, precedidos por la costa oeste, California, Oregón y Washington, a las 11:00 p.m. ET.

En todos los estados, quien esté formado en la fila a la hora de cierre conserva su derecho a votar.

Cuándo se sabrán los resultados

Los primeros resultados se difunden poco después del cierre de urnas de cada estado. El control de la Cámara y del Senado puede tardar más en definirse si las contiendas decisivas son estrechas. Además, algunos estados, como Arizona y California, suelen demorar días en completar el conteo por el alto volumen de voto por correo, de modo que ciertos resultados pueden no conocerse la misma noche.

Esta cobertura se completa en vivo a lo largo de la jornada.