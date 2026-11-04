A las Nueve en Uno: toda la información y más | Miércoles 4 de noviembre de 2026

| 06:26 | Pablo Valdés - Rocío Ireta | Sandra Morena

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

✔️ Los demócratas aventajan a los republicanos en las proyecciones de las elecciones intermedias de Estados Unidos y perfilan un posible revés para Donald Trump.
✔️ El INE prepara una denuncia ante la FGR por presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei. El documento podría presentarse este miércoles.
✔️ PAN y Morena intercambian acusaciones en la Cámara de Diputados por las presuntas irregularidades en el INE y las investigaciones contra funcionarios.
✔️ Un bloqueo de transportistas provoca caos vial en Tultitlán, Estado de México.
✔️ Óscar Puente renuncia como ministro de Transportes de España tras la tragedia ferroviaria que dejó 74 muertos.
✔️ Muere Carlos Albert Llorente, exfutbolista y reconocido comentarista deportivo, a los 83 años.

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