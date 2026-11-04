Renuncias e investigaciones representan una situación sin precedentes para el INE

La analista María Amparo Casar advirtió sobre una crisis de credibilidad en el Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se reportaran 30 renuncias de colaboradores cercanos a Guadalupe Taddei en apenas nueve días, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades.

Durante su participación en Noticias en Claro, Casar señaló que la situación podría afectar la confianza ciudadana en el organismo electoral, especialmente ante la cercanía de las elecciones.

De acuerdo con lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa posibles irregularidades relacionadas con:

Conflicto de interés.

Presunta colusión con proveedores.

Triangulación y desvío de recursos públicos.

Posible daño patrimonial.

Entre las salidas mencionadas se encuentra la del jefe de oficina de Taddei. Casar indicó que 19 de los funcionarios que dejaron sus cargos trabajaban directamente con ella, mientras que otros desempeñaban funciones clave para los procesos electorales.

La analista consideró que la magnitud de las renuncias y las investigaciones representa una situación sin precedentes para el instituto.

También cuestionó las respuestas políticas al caso y señaló que todavía no se conoce cómo concluirán las investigaciones.

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