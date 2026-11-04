Sheinbaum llama a dejar el celular y leer más en las escuelas

Sheinbaum pide cambiar las pantallas por libros en las escuelas. FOTO: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este martes 3 de noviembre el inicio de la Jornada Nacional de Lectura en una secundaria de la Ciudad de México, donde pidió a los estudiantes reducir el uso del celular durante las clases y dedicar más tiempo a los libros.

La actividad se realizó en medio de la entrada en vigor de un acuerdo sobre el uso responsable y seguro de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional.

Durante su visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Sheinbaum leyó un fragmento del libro Canek, del escritor Ermilo Abreu Gómez, junto con estudiantes del plantel.

Hoy estuvimos en la Secundaria Técnica No. 2, donde iniciamos la jornada Leer. pic.twitter.com/umq33QK8ea — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 4, 2026

La presidenta utilizó la palabra “inmensidad”, presente en la lectura, para hablar sobre las posibilidades de conocer el mundo sin depender de un teléfono celular.

“Inmensidad es el universo. Inmensidad es todo aquello que ustedes pueden conocer no necesariamente a través del teléfono celular”, expresó.

También retomó el mensaje de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para promover la lectura:

“Cambiemos la pantalla por un libro. Como dice la Secretaría de Educación Pública: dejemos la pantalla y que comience a volar nuestra imaginación”.

¿Qué cambia con el acuerdo sobre celulares en las escuelas?

El arranque de la Jornada Nacional de Lectura coincide con la entrada en vigor del Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje.

El acuerdo está dirigido a las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

Durante el evento, Sheinbaum planteó que el tiempo dentro de las escuelas debe servir también para fortalecer la convivencia directa entre estudiantes, sin que las pantallas sean el principal medio de interacción.

“En el momento en que estamos en la escuela, vamos a regresar a compartir entre nosotros mismos, que nuestra relación no sea a través de una pantalla”, señaló.

SEP y Fondo de Cultura Económica participan en jornada de lectura

En el inicio de la jornada estuvieron presentes el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II.

La actividad incluyó una lectura compartida con alumnos de secundaria y un llamado a utilizar los dispositivos móviles con responsabilidad.

Aunque el acuerdo aborda el uso de tecnología en las escuelas, la información difundida durante el evento no detalla sanciones, horarios específicos de uso ni medidas concretas para aplicar las nuevas disposiciones en los planteles.

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