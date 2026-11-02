Elecciones Arizona 2026: Katie Hobbs vs. Andy Biggs, por la gobernación

Elecciones en Arizona, 3 de noviembre de 2026. Créditos: Foto realizada con IA.

Arizona, uno de los estados bisagra más vigilados del país, elige gobernador este 3 de noviembre. No hay elección al Senado en este ciclo. Las urnas cierran a las 7:00 p.m. hora local (9:00 p.m. hora del Este, ET). Daremos seguimiento en vivo al conteo.

La carrera por la gobernación: Katie Hobbs vs. Andy Biggs

La gobernadora demócrata Katie Hobbs busca un segundo mandato frente al congresista republicano Andy Biggs, que ganó la primaria de su partido. Arizona se ha decidido por márgenes estrechos en los últimos ciclos, lo que convierte esta contienda en una de las más reñidas, según los sondeos de la última semana.

El voto latino en Arizona

El electorado hispano representa cerca del 25% del padrón de Arizona y es una porción creciente, que se ha más que duplicado desde 2000, por lo que puede inclinar la balanza en una contienda cerrada. La economía encabeza sus preocupaciones, seguida de la inmigración.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Arizona?

Las urnas abren a las 6:00 a.m. y cierran a las 7:00 p.m. hora local (9:00 p.m. hora del Este, ET). Si estás formado en la fila a las 7:00 p.m., no te retires: tienes derecho a votar.

¿Qué necesito para votar en Arizona el día de las elecciones?

Arizona exige presentar identificación en las urnas, con dos opciones:

Opción 1

Una identificación con foto y dirección vigente que coincida con tu registro: licencia de conducir de Arizona, identificación estatal de Arizona, tarjeta de inscripción tribal u otra identificación gubernamental con nombre y dirección.

Opción 2

Dos documentos sin foto que muestren tu dirección actual (por ejemplo, recibo de servicios o estado de cuenta bancario de los últimos 90 días, registro vehicular de Arizona, declaración de impuesto predial o correo oficial electoral), o bien una identificación con foto más uno de esos documentos. El pasaporte o la identificación militar de EE.UU. (sin dirección) deben combinarse con un documento de esta segunda lista.

Consulta el detalle en la guía oficial de identificación en las urnas de Arizona.

¿Dónde votar en Arizona el día de las elecciones?

El voto anticipado en persona ya terminó (concluyó el 30 de octubre), así que la votación se concentra en la jornada del 3 de noviembre.

Para encontrar tu lugar de votación, usa el portal oficial del votante de Arizona, que muestra la sede asignada según tu dirección; en los condados que operan con centros de votación (vote centers), como Maricopa, cualquier votante elegible puede acudir a cualquier centro del condado. Si tienes una boleta por correo en mano, debe llegar a la oficina electoral de tu condado antes de las 7:00 p.m. del día de la elección; a estas alturas conviene depositarla en un buzón oficial o entregarla en un centro de votación en lugar de enviarla por correo.

¿Cómo verifico si estoy registrado para votar en Arizona?

Puedes verificar tu registro y lugar de votación del día de la elección en el portal oficial del votante de Arizona.

Para dudas adicionales, puedes consultar el sitio del Secretario de Estado de Arizona o llamar a la línea 877-843-8683 (877-THE-VOTE).

¿Por qué pueden tardar los resultados?

Arizona suele tardar días en completar el conteo por el alto volumen de voto por correo. Esta nota se actualizará en vivo conforme avance el escrutinio.