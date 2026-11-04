Mañana fría y tarde calurosa este miércoles; no se esperan lluvias

Durante la mañana habrá cielo parcialmente nublado FOTO: Cuartoscuor

El clima en la CDMX hoy, miércoles 4 de noviembre, tendrá cambios de temperatura a lo largo del día. Se espera un amanecer fresco, con frío intenso en las zonas altas del sur y poniente de la capital. Sin embargo, después del mediodía llegará el calor, con temperaturas de hasta 27 grados Celsius y sin pronóstico de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la Ciudad de México tendrá una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 25 a 27 grados. Durante la mañana habrá cielo parcialmente nublado y presencia de bruma, mientras que por la tarde el ambiente será cálido.

Para quienes salgan temprano de casa, el pronóstico indica ambiente fresco a templado en gran parte de la capital. En las zonas altas del sur y poniente, las condiciones serán más frías durante las primeras horas del día.

Después del mediodía, la temperatura aumentará y se espera un ambiente caluroso en la CDMX, con cielo de medio nublado a nublado.

A pesar del aumento de nubosidad, no se esperan lluvias en la Ciudad de México durante este miércoles 4 de noviembre.

Estas son las condiciones previstas para la capital:

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Temperatura máxima: 25 a 27 °C.

Mañana: ambiente fresco, con bruma y cielo parcialmente nublado.

Tarde: ambiente cálido, con cielo medio nublado a nublado.

Lluvias: no se esperan precipitaciones.

Viento: de dirección variable, de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

¿Lloverá en el Estado de México este 4 de noviembre?

A diferencia de la CDMX, el Estado de México sí tiene pronóstico de lluvias y chubascos durante la tarde, con acumulaciones estimadas de 5 a 25 milímetros en 24 horas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, principalmente durante el periodo de mayor nubosidad.

Por la mañana, el ambiente será fresco a templado en la región, aunque se esperan condiciones frías en las zonas altas del territorio mexiquense.

En Toluca, la temperatura mínima será de 4 a 6 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 grados.

Así, el contraste principal para este miércoles estará entre la CDMX, donde se prevé calor y ausencia de lluvias, y el Estado de México, donde podrían presentarse chubascos por la tarde.

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