Desaparecen seis personas en Pénjamo, Guanajuato; esto se sabe

Seis personas desaparecieron en Pénjamo, Guanajuato.

Seis personas, tres hombres y tres mujeres, fueron reportadas como desaparecidas en Pénjamo, Guanajuato, desde mediados de octubre de 2026. Las autoridades estatales emitieron fichas de búsqueda, mientras sus familiares presentaron las denuncias correspondientes para dar con su paradero.

Entre las personas desaparecidas se encuentran dos hermanas que fueron vistas por última vez cerca de una gasolinera sobre la carretera federal Pénjamo-La Piedad, a la altura de Laguna Larga de Cortés, en los límites de Guanajuato con Michoacán.

¿Quiénes son las seis personas desaparecidas en Pénjamo?

De acuerdo con las fichas de búsqueda y la información disponible, las personas reportadas como no localizadas son:

Lesly Hernández Rodríguez, de 33 años.

Maritza Hernández Rodríguez, de 31 años.

Jesús Quiroz Ochoa, de 35 años, conocido como “El Titino”.

Víctor Alfonso Ríos Aguilar.

Juan Salazar Aguirre.

Martín Lomelí, alias “La Tania”.

Entre las personas desaparecidas hay un despachador de gasolina y un operador de transporte de carga. Cuatro de ellas serían habitantes de Laguna Larga de Cortés.

Sus familiares solicitaron apoyo para encontrarlas, mientras continúan las labores de búsqueda.

¿Qué se sabe sobre las desapariciones en Guanajuato?

Fabrizio Lorusso, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana de León, explicó que las desapariciones múltiples suelen requerir una importante capacidad de organización, especialmente cuando involucran a personas que se trasladan por separado.

El especialista señaló que las víctimas tenían distintas actividades, trayectorias y lugares de origen, por lo que consideró que pudieron coincidir en un mismo punto.

También indicó que casos similares se han documentado en León, Celaya, Irapuato y Salamanca, principalmente en carreteras, gasolineras, estacionamientos y centros de servicio.

Pénjamo registra antecedentes de desapariciones y violencia

Lorusso recordó que Pénjamo tiene antecedentes de desapariciones, hallazgos de fosas clandestinas y violencia, incluso antes del incremento registrado en Guanajuato entre 2016 y 2018, con un punto máximo en 2020.

Además, advirtió que las zonas limítrofes entre Guanajuato y Michoacán pueden representar condiciones de vulnerabilidad para quienes transitan por ellas.

El investigador consideró necesario esclarecer cómo ocurrieron las desapariciones, especialmente por tratarse de espacios transitados que pueden contar con cámaras de vigilancia.

Mientras tanto, familiares y autoridades continúan con la búsqueda de las seis personas desaparecidas en Pénjamo.

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