Seguridad, salud y movilidad: la GAM se prepara para recibir a 13 millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe

Inician preparativos en la Basílica de Guadalupe. Foto: Cuartoscuro

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) inició la organización del Operativo Basílica 2026, con el que se busca garantizar la seguridad y atención de los 13 millones de peregrinos que se prevé visiten la Basílica de Guadalupe durante las celebraciones delpróximo 12 de diciembre.

Más de 30 instituciones participarán en el Operativo Basílica 2026

El dispositivo contempla la participación de más de 30 instituciones encargadas de tareas de seguridad, movilidad, atención médica, protección civil y servicios urbanos.

Entre las corporaciones y dependencias convocadas se encuentran la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el C5, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Protección Civil, la Secretaría de Salud, el Heroico Cuerpo de Bomberos, el ERUM y la Cruz Roja Mexicana.

También participarán autoridades de tránsito, el Metro, Metrobús, la Secretaría de Obras y Servicios, LOCATEL y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre otras instituciones.

Cada organismo tendrá responsabilidades específicas para prevenir accidentes, atender emergencias, facilitar los traslados, mantener la limpieza y orientar a los visitantes.

Lozano señaló que la preparación debe comenzar con anticipación y mantenerse hasta que los peregrinos emprendan su regreso a casa.

“Nuestra responsabilidad comienza desde la planeación y se mantiene hasta que las y los peregrinos emprenden su regreso a casa”, Janecarlo Lozano, alcalde de GAM

¿Qué recursos desplegó la GAM en 2025?

Como antecedente, durante el Operativo Basílica 2025, la administración reportó el despliegue de 10 mil 600 trabajadores de la alcaldía, 250 elementos de la Policía Auxiliar y 110 patrullas.

Además, habilitó 26 puntos de hidratación, 450 baños portátiles, cinco ministerios públicos móviles y dos bici-puertos con capacidad conjunta para 12 mil bicicletas y motocicletas.

El dispositivo también contó con mil trabajadores de limpia y transporte, así como 40 camiones recolectores.

La planeación de 2026 incluye la coordinación con las autoridades de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, responsables de las actividades religiosas y de la atención dentro del recinto.

Con la primera mesa interinstitucional arrancaron los trabajos para recibir a los 13 millones de peregrinos previstos en condiciones de seguridad, orden y tranquilidad.

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