En 68 días, EE. UU. incauta 290 armas, detiene a 144 personas y decomisa más de una tonelada de drogas

Operación Loaded Dice deja resultados en 68 días. Foto: AFP

Este jueves, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos mencionó que la Operación Loaded Dice (Dado Cargado) dejó 144 personas detenidas, 290 armas de fuego incautadas y más de mil 100 kilogramos de narcóticos asegurados en un periodo de 68 días.

La iniciativa se enfocó en organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas, armas ilegales, grandes cantidades de dinero en efectivo y otras mercancías de contrabando en la región.

Según el reporte, las acciones también permitieron iniciar 13 nuevas investigaciones de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), como parte de los esfuerzos para investigar redes criminales transnacionales, pandillas y organizaciones regionales de tráfico de drogas.

“Operation Loaded Dice focuses on criminal organizations involved in the trafficking of narcotics, illegal firearms, bulk currency and other contraband throughout the region – these threats are connected.” @HSILosAngeles SAC, Erin Burke



Under the leadership of President Trump,… pic.twitter.com/oqk0PcILnR — Homeland Security (@DHSgov) October 8, 2026

Operación Loaded Dice: detenciones, armas y droga aseguradas

En los primeros 68 días de la operación, las agencias participantes reportaron 144 detenciones: 123 arrestos estatales y 21 federales. Además, informaron del aseguramiento de más de un millón de dólares en activos y 290 armas de fuego.

El balance también incluyó más de mil 100 kilogramos de narcóticos, entre ellos fentanilo, metanfetamina y cocaína. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan retirar drogas peligrosas y armas ilegales de las calles, así como debilitar a las organizaciones criminales involucradas.

Autoridades vinculan tráfico de drogas con armas ilegales

Durante la presentación de resultados, las autoridades explicaron que las redes dedicadas al tráfico de drogas también pueden recurrir a armas de fuego ilegales para mantener sus operaciones y obtener ganancias ilícitas.

De acuerdo con esa explicación, los recursos obtenidos mediante el tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína pueden utilizarse para financiar otras actividades criminales. Por ello, las investigaciones se centraron en redes vinculadas con organizaciones criminales transnacionales, pandillas y grupos regionales dedicados al tráfico de drogas.

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