Cablebús de Tlalpan tendrá 6 estaciones y llegará a Perisur

El Cablebús Tlalpan conectará Los Pedregales con Perisur. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El nuevo Cablebús de Tlalpan tendrá seis estaciones a lo largo de un recorrido de 11.4 kilómetros que conectará la zona de Los Pedregales con Perisur, en el sur de la Ciudad de México (CDMX).

El proyecto, anunciado por autoridades capitalinas, contempla beneficiar a habitantes de aproximadamente 25 colonias mediante transporte eléctrico y conexiones con otros sistemas de movilidad, como el Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero. Entre los puntos de su recorrido estará el Deportivo Independencia, desde donde se estima que el traslado directo al Metro Universidad será de aproximadamente 35 minutos.

¿Cuáles serán las 6 estaciones del Cablebús de Tlalpan?

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, dio a conocer los detalles del proyecto, que tendrá una longitud de 11.4 kilómetros y conectará diferentes zonas habitacionales de la alcaldía Tlalpan con Perisur.

La ruta estará integrada por seis estaciones:

Los Pedregales Cultura Maya Deportivo Independencia Reforma Campo Xóchitl San Fernando

La estación Deportivo Independencia será la tercera parada del recorrido y formará parte de la infraestructura que busca facilitar los traslados de quienes viven en zonas alejadas de los principales centros de transporte.

Con esta conexión, el Gobierno capitalino busca ampliar las alternativas de movilidad en el sur de la ciudad y reducir los tiempos que actualmente destinan los habitantes para desplazarse hacia otros puntos de la capital.

¿Cuánto tiempo se hará del Cablebús de Tlalpan al Metro Universidad?

Uno de los datos destacados por el secretario de Movilidad es el tiempo estimado de traslado desde la estación Deportivo Independencia hasta el Metro Universidad.

De acuerdo con la información presentada, ese recorrido directo tomará aproximadamente 35 minutos, lo que permitirá a los usuarios acercarse a la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y continuar sus trayectos hacia otras zonas de la Ciudad de México.

La conexión resulta relevante para quienes habitan en las colonias cercanas a la ruta y necesitan trasladarse hacia Ciudad Universitaria, el sur de la capital o puntos conectados con la Línea 3 del Metro.

No obstante, los 35 minutos corresponden al trayecto señalado desde Deportivo Independencia hasta Universidad; no se trata del tiempo total estimado para recorrer las seis estaciones de la nueva línea.

¿Con qué transportes conectará el nuevo Cablebús de Tlalpan?

Además de comunicar seis estaciones, la nueva línea permitirá realizar transbordos o conexiones con otros sistemas de transporte público, con el propósito de ampliar las opciones para llegar a diferentes puntos de la capital.

Entre las conexiones previstas se encuentran:

Metro Universidad: facilitará el acceso a la Línea 3 del Metro

Metrobús Línea 1: permitirá enlazar con este corredor de transporte que recorre parte de Insurgentes

Trolebús Línea 12: ofrecerá otra alternativa para continuar los desplazamientos

Trolebús Línea 14: facilitará la conexión hacia Huipulco

Tren Ligero: permitirá continuar el recorrido hacia Xochimilco

La integración de estos sistemas busca que el Cablebús no funcione como una ruta aislada, sino como parte de una red de movilidad que permita reducir los recorridos y facilitar los traslados entre colonias y centros de conexión.

Cablebús de Tlalpan beneficiará a cerca de 25 colonias

El proyecto contempla beneficiar a habitantes de aproximadamente 25 colonias de Tlalpan, particularmente de las zonas que tienen mayores dificultades para acceder a los principales corredores de transporte de la ciudad.

Durante la presentación, autoridades capitalinas señalaron que esta infraestructura representa una estrategia para reducir las desigualdades territoriales y acercar opciones de movilidad a las comunidades ubicadas en zonas alejadas.

La apuesta de la CDMX es ofrecer un transporte eléctrico, seguro y no contaminante, que contribuya a disminuir los tiempos de traslado y facilite los desplazamientos cotidianos de las familias.

En ese sentido, se destacó el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para destinar recursos para la construcción de la línea.

El proyecto se suma a la expansión del sistema Cablebús en la capital, que busca aprovechar la tecnología de transporte por cable para conectar zonas habitacionales con estaciones de otros medios de transporte público.

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