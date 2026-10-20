La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de octubre de 2026

La mandataria asevera que se sigue trabajando en el proyecto para mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Subraya que dicha región se nutre de dos fuentes de abastecimiento de Chapala y la Presa del Zapotillo. “En ambos hay que terminar algunas cosas que están pendientes”.

También analizan esquemas de financiamiento sin privatización y evitando tasas de intereses muy altas. “Todo eso se está revisando y en la medida de lo posible vamos a aportar, por parte del Gobierno Federal, lo que podamos, lo que sea necesario, para el Pueblo de Jalisco, pero técnicamente todavía se está viendo qué es lo más viable”.

Menciona que podría verse formalmente con Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, hasta que el proyecto quede definido.