La mañanera de Claudia Sheinbaum, 20 de octubre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta de México y su gabinete este martes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 20 de octubre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 20 de octubre de 2026
“Es político y tiene que ver con la elección de noviembre”, dice la presidenta sobre la orden de arresto en Estados Unidos contra Raúl Castro, expresidente cubano y hermano de Fidel Castro.
Claudia Sheinbaum menciona esta semana debe quedar la negociación entre el IMSS y los trabajadores. Pidió a Zoé Robledo analizar la reducción del gasto en determinadas áreas “que no afecte el servicio de salud” para dar el aumento salarial.
También deben resolver la contratación de trabajadores que siguen sin contrato definido desde la pandemia del COVID-19, así como otras peticiones.
La mandataria asevera que se sigue trabajando en el proyecto para mejorar la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Subraya que dicha región se nutre de dos fuentes de abastecimiento de Chapala y la Presa del Zapotillo. “En ambos hay que terminar algunas cosas que están pendientes”.
También analizan esquemas de financiamiento sin privatización y evitando tasas de intereses muy altas. “Todo eso se está revisando y en la medida de lo posible vamos a aportar, por parte del Gobierno Federal, lo que podamos, lo que sea necesario, para el Pueblo de Jalisco, pero técnicamente todavía se está viendo qué es lo más viable”.
Menciona que podría verse formalmente con Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, hasta que el proyecto quede definido.
Claudia Sheinbaum confirma que “estamos muy cerca” de lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos para reducir al máximo los aranceles sobre vehículos, acero y aluminio, y frenar nuevos incrementos.
Asegura que todavía hay temas que “no acabamos de resolver”, con respeto a las peticiones de Washington.
“Pero hay muy buena actitud del gobierno de los Estados Unidos en este tema. Así lo vemos”.
Pese a las diferencias con Donald Trump, la presidenta dice que hay una buena coordinación en distintos temas, como en aplicar otro operativo espejo en la frontera.
La presidenta espera que, conforme al proceso, se den a conocer cuáles son las pruebas para la imputación del exfiscal de Chihuahua.
Ante los señalamientos de que el delito de traición a la patria no se había imputado a ninguna persona durante décadas, la presidenta resalta que el exfiscal “violó la Ley de Seguridad Nacional”.
“La Ley de Seguridad Nacional es muy clara de cómo un agente y cómo una autoridad estatal, sea fiscalía, sea tribunales, sea Ejecutivo, puede tener una relación con alguna agencia de Estados Unidos o de cualquier otro país”.
De igual forma, descarta solicitar a la FGR alguna investigación por traición a la patria contra políticos opositores que han pedido a Estados Unidos una mayor injerencia en México. “Que la gente los evalúe”.
“La justicia está por encima incluso de la política”, de esa forma Claudia Sheinbaum rechaza un acuerdo con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, con la detención del exfiscal César Jáuregui, acusado del delito de traición a la patria por el ingreso de agentes de la CIA.
“Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”.
Explica que la fiscalía estatal, encabezada entonces por César Jáuregui, no tenía atribuciones legales para desmantelar un narcolaboratorio, acción donde presuntamente intervinieron los dos agentes de la DEA.
La presidenta menciona que primero corroboraron si los agentes tenían permiso de estar en México “y resulta que no”, pues entraron al país “bajo otras consideraciones”.
Compra de medicamentos
Eduardo Clark reconoce que existen casos, algunos documentados y otros por investigar, de desvío de medicamentos desde hospitales y centros de salud para su venta dentro y afuera de los hospitales.
Precisa que las cajas de medicamentos tienen una leyenda que resalta su entrega gratuita, evitando así una reventa.
De igual forma, subraya que la compra de medicamentos también se realiza con empresas asentadas en México, lo que genera más empleo.
Además, expone que en pasados gobiernos hubo contratos “muy muy dañinos” con sobrecostos en la adquisición de medicamentos.
Sin decir el nombre de la empresa, destaca que la distribución de medicamentos en el Estado de México. Entre 2022 y 2023, la empresa tuvo un contrato de mil 700 millones de pesos, mientras que, en 2024, obtuvieron otro por 872 millones.
“Era un contrato además que subrogaba, básicamente privatizaba, no solo la distribución, también las farmacias de los hospitales en el Estado de México”.
Dice que las farmacias del sector salud no eran operadas por personal de la institución, sino por una empresa.
El Ejecutivo cambió dichos contratos y, actualmente, están pagando un 32% menos con los contratos anuales, surtiendo entre 30 y 40% más los almacenes.
Eduardo Clark destaca que aún hay contratos que deben “nacionalizar” para operarlos en la Red Pública de Distribución de Medicamentos.
La compra de medicamentos cambió desde el inicio de la gestión de Claudia Sheinbaum, manteniendo los principios de priorizar a fabricantes directos, sin intermediarios, y que la venta se traduzca en subastas competitivas para un mejor precio, indica Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.
Para 2027 y 2028, están adquiriendo alrededor de 6 mil millones de piezas de medicamentos e insumos para la salud de todo tipo.
“Comprar estos insumos, a los costos anteriores, nos hubiera costado, en 2025 y 2026, cerca de 45 mil millones de pesos más, y hasta ahora, en la compra que llevamos del 2027, otros 35 mil millones”, indica Eduardo Clark.
Subraya que descalifican a los proveedores que no cumplen con los contratos en precio, calidad y garantía.
Hospital Oncológico de la Mujer en CDMX
El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, presenta un informe de los 200 días de operación del Hospital Oncológico para la Mujer de la CDMX.
Dicho espacio brinda atención con plazos claros y cero retrasos en la atención oncológica. Dan resultados de biopsia en 72 horas, diagnósticos en menos de 14 días y los tratamientos inician en menos de 30 días.
La unidad trabaja bajo un modelo de “acto único”, por lo que unifican en el mismo espacio la detección de cáncer, diagnóstico, tratamiento y acompañamiento.
El objetivo es detectar a tiempo algún cáncer de mama para “salvar más vidas”.
El Hospital Oncológico tiene:
-Dos quirófanos especializados en cirugía de precisión y oncológica
-22 camas de hospitalización
-20 sillones de quimioterapia
También se brinda el siguiente acompañamiento:
-Psicología especializada
-Hospital permite dormir a los pacientes sin despertarlos de madrugada
-Cuidados paliativos y clínica del dolor
-Yoga terapéutico preintervención
Próximamente implementarán albergue, jardín de niños, talleres de formación laboral y otros servicios.
Atenciones en el Hospital Oncológico de La Pastora en 200 días
-Mujeres atendidas: +11 ml
-Hospitalizaciones: +mil 500
-Urgencias oncológicas: +2 mil 800
-Cirugías oncológicas: +800
-Mastografías con IA: +2 mil
-Consultas especializadas: +9 mil
El 92% de las atenciones se realizaron con tiempos explícitos garantizados, indica Alejandro Svarch.
La mandataria indica que con el nuevo esquema de compra de medicamentos mejorará la licitación de medicamentos.
Menciona que algunos propietarios de empresas a quienes quitaron o no han ganado licitaciones “no están muy contentos” con el nuevo esquema, pues ya no pueden ofrecer productos a sobrecosto.
La presidenta inaugurará este martes el Centro Oncológico para la Mujer en La Pastora, en la Ciudad de México, el cual es “un ejemplo internacional” en atención para el cáncer de mama.
El objetivo es tener 32 centros de atención integral del cáncer de mama, uno en cada entidad.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum este 20 de octubre.
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