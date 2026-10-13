Trabajadores del IMSS se movilizan este 13 de octubre: estas son las protestas previstas en la CDMX
Ubica dónde se realizarán las protestas y actividades programadas para este martes.
Este martes 13 de octubre se registrarán 27 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores y jubilados del IMSS como parte de una movilización nacional que comenzó a inicios del mes.
En la CDMX habrá una marcha; siete concentraciones; una cita agendada; tres rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las protestas y actividades de este 13 de octubre, destaca la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen mejores condiciones laborales y abasto de insumos en las clínicas.
Trabajadores del IMSS se movilizarán en la CDMX este 13 de octubre
Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
- Hora: 15:00
- Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Destino: Oficinas Centrales del IMSS, Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato; así como respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral
- Organizaciones en apoyo: Trabajadores y Trabajadoras de PEMEX, Trabajadores y Trabajadoras ISSSTE, Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
- Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sindicales y sociales; así como que se trasladen hacia las oficinas centrales del IMSS
- Aforo: 1,500
Sección 35 de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
- Hora: 09:00
- Lugar: Unidad de Medicina Familiar No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Calle 7 No. 200, Col. Agrícola Pantitlán, Alc. Iztacalco
- Motivo: Exigen suficiencia en el abastecimiento de medicamentos, mayor disponibilidad de insumos, materiales y equipos médicos, cobertura de plazas vacantes y contratación de personal de salud y mejores condiciones laborales y trato digno
- Observaciones: Se trasladarán a la sede de la Sección XXXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Iztacalco
- Aforo: 350
Otras manifestaciones en la CDMX
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
- Hora: 10:00
- Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Realizarán una conferencia política en el marco de la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia Indígena, para abordar la criminalización de la protesta social, la desaparición forzada, el intervencionismo y la lucha por el socialismo
- Aforo: 40
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Hora: 10:00
- Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
- Motivo: Exigen el 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario
- Organizaciones en apoyo: Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura
- Observaciones: No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas
- Aforo: 2,500
Trabajador de Petróleos Mexicanos
- Hora: 10:00
- Lugar: Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Zaragoza No. 15, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exige respeto a sus derechos laborales
- Aforo: 10
Colectiva “Las Tonantzin”
- Hora: 11:00
- Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan No. 119, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para una mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas
- Aforo: 30
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez
- Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica
- Aforo: 45
Comunidad Politécnica
- Hora: 13:00
- Lugar 1: Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Correo Mayor No. 8, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Secretaría de Educación Pública, República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Acudirán a entregar una carta abierta de petición para la Presidenta de México y el Secretario de Educación Pública, en la cual solicitan que sean atendidas sus demandas: incremento real al presupuesto del Instituto Politécnico Nacional para frenar el colapso educativo, pago inmediato de gratificación para los trabajadores jubilados y derecho a la libre manifestación
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 150
Citas agendadas
Comerciantes ambulantes
- Hora: 14:00
- Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan espacios en la vía pública para la venta de sus productos
- Aforo: 10
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Hora: 05:50
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte
- Destino: Caseta “La Venta”, carretera México-Toluca, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa
- Aforo: 25
La Nave del Olvido
- Hora: 18:00
- Lugar: Bahía del Hormibus, Azcapotzalco No. 586, Col. Centro de Azcapotzalco
- Destino: Recorrido por las calles de la alcaldía
- Aforo: 25
Ohtli Chiquxs
- Hora: 20:00
- Lugar: Kiosco de la Alameda Central
- Destino: Sur de la Ciudad de México
- Aforo: 25
Actividades artísticas
Hombres G
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo
- Fecha: 13, 14, 16 y 18 de octubre de 2026
- Aforo: 9,790
Rhye Joy Tour
- Hora: 21:00
- Lugar: Pepsi Center, Alc. Benito Juárez
- Aforo: 6,486
Paco de Miguel “Mi familia es tu familia”
- Hora: 21:00
- Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 3,165
Actividades culturales para hoy
XLIX Feria Nacional del Mole 2026
- Hora: Durante el día
- Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta
- Fecha: Del 03 al 25 de octubre de 2026
- Aforo: 5,000
Festival de Flores de Cempasúchil
- Hora: Durante el día
- Lugar: Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, Alc. Cuauhtémoc
- Fecha: Del 09 al 25 de octubre de 2026
Obra Blanca 2026
- Hora: 09:00
- Lugar: Expo Santa Fe, Av. Santa Fe No. 270, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón
- Fecha: Del 13 al 15 de octubre de 2026
- Aforo: 3,500
Foro Mipymes Socialmente Responsable
- Hora: 09:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez
- Aforo: 800
Latam Mobility México 2026
- Hora: 09:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez
- Aforo: 450
Clean Tec Show & Tecnoedificios
- Hora: 10:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez
- Fecha: 13 y 14 de octubre de 2026
- Aforo: 300
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
XXVI Feria del Libro en el Zócalo
- Hora: 11:00
- Lugar: Zócalo de la Ciudad de México, Alc. Cuauhtémoc
- Fecha: Del 09 al 18 de octubre de 2026
- Aforo: 50,000
Actividades deportivas
Lucha Libre Profesional
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc
- Aforo: 4,000
Evento religioso
Peregrinación anual de trabajadores de PepsiCo
- Hora: 15:00
- Inicia: Glorieta de Peralvillo, Alc. Cuauhtémoc
- Termina: Basílica de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero
- Aforo: 6,000
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 13 de octubre.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.