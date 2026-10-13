Trabajadores del IMSS se movilizan este 13 de octubre: estas son las protestas previstas en la CDMX

Toma precauciones y anticipa tus traslados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 13 de octubre se registrarán 27 protestas y actividades en distintas partes de la Ciudad de México (CDMX), principalmente de trabajadores y jubilados del IMSS como parte de una movilización nacional que comenzó a inicios del mes.

En la CDMX habrá una marcha; siete concentraciones; una cita agendada; tres rodadas ciclistas y 13 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las protestas y actividades de este 13 de octubre, destaca la marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen mejores condiciones laborales y abasto de insumos en las clínicas.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 13 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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Trabajadores del IMSS se movilizarán en la CDMX este 13 de octubre

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Hora: 15:00

Lugar: Centro Médico Nacional Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Destino: Oficinas Centrales del IMSS, Av. Paseo de la Reforma No. 476, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato; así como respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral

Organizaciones en apoyo: Trabajadores y Trabajadoras de PEMEX, Trabajadores y Trabajadoras ISSSTE, Unión Nacional de Trabajadores, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Observaciones: No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sindicales y sociales; así como que se trasladen hacia las oficinas centrales del IMSS

Aforo: 1,500

Sección 35 de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Hora: 09:00

Lugar: Unidad de Medicina Familiar No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Calle 7 No. 200, Col. Agrícola Pantitlán, Alc. Iztacalco

Motivo: Exigen suficiencia en el abastecimiento de medicamentos, mayor disponibilidad de insumos, materiales y equipos médicos, cobertura de plazas vacantes y contratación de personal de salud y mejores condiciones laborales y trato digno

Observaciones: Se trasladarán a la sede de la Sección XXXV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Iztacalco

Aforo: 350

Otras manifestaciones en la CDMX

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

Hora: 10:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Realizarán una conferencia política en el marco de la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia Indígena, para abordar la criminalización de la protesta social, la desaparición forzada, el intervencionismo y la lucha por el socialismo

Aforo: 40

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 10:00

Lugar: Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Motivo: Exigen el 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario

Organizaciones en apoyo: Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura

Observaciones: No se descarta que realicen el bloqueo de vialidades sobre Av. Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría, como medida de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas

Aforo: 2,500

Trabajador de Petróleos Mexicanos

Hora: 10:00

Lugar: Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Zaragoza No. 15, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exige respeto a sus derechos laborales

Aforo: 10

Colectiva “Las Tonantzin”

Hora: 11:00

Lugar: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan No. 119, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen justicia para una mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas

Aforo: 30

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez

Lugar 3: Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica

Aforo: 45

Comunidad Politécnica

Hora: 13:00

Lugar 1: Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Correo Mayor No. 8, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Lugar 2: Secretaría de Educación Pública, República de Argentina No. 28, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Acudirán a entregar una carta abierta de petición para la Presidenta de México y el Secretario de Educación Pública, en la cual solicitan que sean atendidas sus demandas: incremento real al presupuesto del Instituto Politécnico Nacional para frenar el colapso educativo, pago inmediato de gratificación para los trabajadores jubilados y derecho a la libre manifestación

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Aforo: 150

Citas agendadas

Comerciantes ambulantes

Hora: 14:00

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan espacios en la vía pública para la venta de sus productos

Aforo: 10

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Hora: 05:50

Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Caseta “La Venta”, carretera México-Toluca, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa

Aforo: 25

La Nave del Olvido

Hora: 18:00

Lugar: Bahía del Hormibus, Azcapotzalco No. 586, Col. Centro de Azcapotzalco

Destino: Recorrido por las calles de la alcaldía

Aforo: 25

Ohtli Chiquxs

Hora: 20:00

Lugar: Kiosco de la Alameda Central

Destino: Sur de la Ciudad de México

Aforo: 25

Actividades artísticas

Hombres G

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional, Alc. Miguel Hidalgo

Fecha: 13, 14, 16 y 18 de octubre de 2026

Aforo: 9,790

Rhye Joy Tour

Hora: 21:00

Lugar: Pepsi Center, Alc. Benito Juárez

Aforo: 6,486

Paco de Miguel “Mi familia es tu familia”

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Metropólitan, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 3,165

Actividades culturales para hoy

XLIX Feria Nacional del Mole 2026

Hora: Durante el día

Lugar: Pueblo de San Pedro Atocpan, Alc. Milpa Alta

Fecha: Del 03 al 25 de octubre de 2026

Aforo: 5,000

Festival de Flores de Cempasúchil

Hora: Durante el día

Lugar: Av. Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, Alc. Cuauhtémoc

Fecha: Del 09 al 25 de octubre de 2026

Obra Blanca 2026

Hora: 09:00

Lugar: Expo Santa Fe, Av. Santa Fe No. 270, Col. Santa Fe, Alc. Álvaro Obregón

Fecha: Del 13 al 15 de octubre de 2026

Aforo: 3,500

Foro Mipymes Socialmente Responsable

Hora: 09:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez

Aforo: 800

Latam Mobility México 2026

Hora: 09:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez

Aforo: 450

Clean Tec Show & Tecnoedificios

Hora: 10:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC, Alc. Benito Juárez

Fecha: 13 y 14 de octubre de 2026

Aforo: 300

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México, Alc. Tlalpan

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

XXVI Feria del Libro en el Zócalo

Hora: 11:00

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México, Alc. Cuauhtémoc

Fecha: Del 09 al 18 de octubre de 2026

Aforo: 50,000

Actividades deportivas

Lucha Libre Profesional

Hora: 19:30

Lugar: Arena México, Alc. Cuauhtémoc

Aforo: 4,000

Evento religioso

Peregrinación anual de trabajadores de PepsiCo

Hora: 15:00

Inicia: Glorieta de Peralvillo, Alc. Cuauhtémoc

Termina: Basílica de Guadalupe, Alc. Gustavo A. Madero

Aforo: 6,000

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 13 de octubre.

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