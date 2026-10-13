Papa León XIV ingresa al hospital Gemelli para ser operado de un nódulo pulmonar

Papa León XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV ingresó este martes 13 de octubre al hospital Gemelli de Roma, Italia, donde será sometido a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar detectado durante exámenes médicos de rutina.

La intervención está prevista para la tarde y, aunque los especialistas consideran que tiene un pronóstico favorable, será necesario esperar el resultado del análisis patológico para conocer la naturaleza de la lesión.

El pontífice, de 71 años, llegó al centro médico, donde tradicionalmente reciben atención los papas, después de saludar con la mano a los fieles que se encontraban frente al Vaticano. La Santa Sede informó que su recuperación podría tomar aproximadamente una semana.

¿Qué se sabe de la operación del papa León XIV?

El nódulo pulmonar fue detectado en una fase muy temprana durante unos recientes exámenes médicos, informó León XIV el domingo, al término de la oración del Ángelus.

El propio pontífice explicó que, siguiendo las recomendaciones de sus médicos, decidió someterse a la intervención para retirar la lesión.

Esta operación representa la primera alerta de salud del Papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, señaló que el problema fue detectado rápidamente y afirmó que encontró al pontífice sereno la noche del lunes. Por su parte, el cardenal japonés Tarcisio Isao Kikuchi dijo que lo vio relajado, como siempre.

¿Cuál es el pronóstico médico para León XIV?

Los especialistas consultados por AFP consideran que la intervención no representa un riesgo particularmente elevado. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá del análisis del nódulo una vez que sea extraído.

El profesor Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, explicó que los nódulos pulmonares pueden corresponder a lesiones benignas, como las inflamatorias o infecciosas, pero también pueden ser malignos.

El especialista señaló que, incluso si la lesión no resultara benigna, el pronóstico podría ser favorable debido a que fue detectada en una fase temprana y el Papa se encuentra, en términos generales, en buen estado de salud.

Marco Scarci, especialista en cirugía torácica en Reino Unido, consideró que no se trata de una operación particularmente arriesgada, aunque advirtió que recuperar la condición física previa podría tomar hasta tres meses.

Por ahora, el Vaticano no ha informado el resultado del análisis patológico, por lo que todavía no se conoce la naturaleza del nódulo.

Vaticano cancela agenda del Papa hasta el 20 de octubre

Debido a la intervención, todas las citas de León XIV quedaron canceladas hasta el 20 de octubre. Entre las actividades suspendidas se encuentra una misa prevista para el miércoles, con motivo de la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, que será presidida en su lugar por el cardenal Luis Antonio Tagle.

Durante su recuperación, el pontífice se alojará en una suite especial en la última planta del hospital Gemelli, equipada con una pequeña capilla, cocina y una sala de reuniones para el personal médico.

La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales para el gobierno de la institución en caso de enfermedad del Papa, cuyo mandato es vitalicio.

¿La operación afectará el viaje de León XIV a Sudamérica?

La intervención se realizará a menos de un mes del viaje que León XIV tiene previsto a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre.

La gira es especialmente esperada en Perú, país donde Robert Prevost vivió durante más de 20 años y del que también tiene la nacionalidad.

Sobre los traslados en avión después de una operación de este tipo, el profesor Federico Venuta indicó a AFP que, por regla general, se recomienda evitarlos durante unos 20 días, aunque puede existir cierta flexibilidad según las circunstancias.

Por el momento, la información proporcionada por el Vaticano contempla una convalecencia de aproximadamente una semana. No obstante, la recuperación física y las recomendaciones médicas serán importantes de cara a los compromisos internacionales previstos para noviembre.

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